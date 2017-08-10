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Уралвагонзавод представил транспортер-амфибию

11.08.2017 Ростех 651 0
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ПТС-ПС
Транспортер-амфибия ПТС-ПС
Источник: Антон Илющенко

Перспективная продукция корпорации демонстрируется в рамках Армейских международных игр

На выставке «Рембат», которая проходит в Омске в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017), корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) представила плавающий транспортер и бронированную ремонтно-эвакуационную машину производства Омского завода транспортного машиностроения.


Представленные на выставке машины созданы для работы в экстремальных условиях. Современный транспортер-амфибия ПТС-ПС предназначен для переправы через водные преграды пассажиров, тягачей, автомобилей и различных грузов. Грузоподъемность машины составляет 16 тонн на воде и 11 тонн на суше. Универсальность конструкции плавающего транспортера позволяет использовать его для выполнения поисково-спасательных работ в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф.


Напомним, что впервые ПТС-ПС был презентован в 2017 году на международном салоне «Комплексная безопасность - 2017», где омское предприятие УВЗ заняло первое место за разработку этой уникальной машины.


Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80У выполнена на базе танка Т-80У. Она предназначена для эвакуации поврежденной, неисправной и застрявшей бронетанковой техники, а также для проведения необходимого ремонта танков, БМП и бронетранспортеров в полевых условиях. При весе в 46 тонн, машина способна развивать скорость до 70 км/ч. При этом она оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн.


Омский завод транспортного машиностроения – одно из крупнейших предприятий Сибирского региона со 120-летней историей. «Омсктрансмаш» осуществляет проектирование и изготовление военно-инженерной техники различного типа, ремонт и модернизацию ряда боевых машин. Завод является единственным в России производителем гусениц для тяжелой бронетехники. Сегодня в Российской армии на вооружении состоят 29 образцов военной техники производства омского завода, среди которых танк Т-80У, тяжелая огнеметная система, плавающий транспортер, специальная пожарная машина, штурмовые механизированные мосты.
10.08.2017
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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80У
Компании
Омсктрансмаш
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Выставки
Комплексная безопасность

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