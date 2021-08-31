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ТАСС

"Омсктрансмаш" работает над модернизацией всех танков Т-80У до уровня Т-80БВМ

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Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, июль 2021 года
Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, июль 2021 года.
Источник изображения: АО "Омский завод транспортного машиностроения"

Поставки Т-80БВМ в российские войска начались в 2019 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Омсктрансмаш" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") рассматривает возможность модернизации основных боевых танков Т-80У до уровня Т-80БВМ. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Игорь Лобов на прошедшем в Подмосковье Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Мы работаем над машиной Т-80 сейчас в формате ее доведения до вида Т-80БВМ. Есть предложения по силовой установке, есть предложения по бронезащите и, конечно, по прицеливанию, по выполнению огня. Наши конструкторы готовы такую работу провести в рамках концерна "Уралвагонзавод", наряду с развитием новой бронетехники, в части, касающейся развития Арктики, которая сейчас приобретает все большую актуальность. За Полярным кругом много машин сейчас встало на боевое дежурство", - сказал он.

По его словам, прорабатывается возможность модернизации и танков Т-80У, находящихся у иностранных операторов. "Есть и предложения по модернизации Т-80У для тех инозаказчиков, которые используют эту машину, чтобы ее модернизировать, поставить узлы более современные, уйти от старых громоздких узлов, поставить новые, более удобные, более компактные, которые позволят более эффективно эту машину эксплуатировать", - добавил Лобов.

Ранее на форуме "Армия-2021" в концерне "Уралвагонзавод" ТАСС сообщили, что планируется приступить к модернизации танков Т-80БВМ.

Т-80БВМ является модернизированной версией Т-80БВ. На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель - его мощность возросла до 1 250 л. с. Также на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты. Поставки Т-80БВМ в российские войска начались в 2019 году.

Форум "Армия-2021" проходил в КВЦ "Патриот" с 22 по 28 августа.

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