Поводырь для уставшей «восьмидесятки»

Традиционно большинство любителей бронетанковой техники основное внимание уделяют собственно танкам, напрочь забывая о машинах технической поддержки и обеспечения. Между тем, важность такого элемента в системе бронетанкового вооружения и техники (БТВТ) очевидна. Одним из наиболее современных образцов отечественной бронетехники спецназначения стала бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-80У на базе танка Т-80У.

Насущная необходимость

Стоило первым британским «ромбам» начать месить французскую грязь, как тут же появились их безоружные варианты с надписью «Supply» на борту — специальные машины снабжения. Их же использовали в качестве технической помощи. Со временем на подобных машинах стали появляться краны, лебёдки и прочее оборудование.

В Советском Союзе практически с самого основания броневых сил тоже немало внимания уделялось машинам поддержки. Во многом это объяснялось невысокой надёжностью первых танков и необходимостью сберегать их ресурс. Основы комплексного развития БТВТ были заложены именно в 1930-е годы, но планы серьёзно спутала война. В экстремальных условиях более актуальным стал вопрос массового выпуска боевых машин, а вот о производстве различных тягачей на время пришлось забыть.

Mk IV Male Supply — вариант британского танка снабжения. Виллер-Бретоннё, Франция, август 1918 года Источник изображения: warspot.ru

Опыт Великой Отечественной войны наглядно продемонстрировал необходимость наличия в танковых и ремонтных подразделениях тягачей-эвакуаторов с характеристиками подвижности, аналогичными танкам. Реалии начавшейся холодной войны также долгое время не позволяли полноценно заниматься созданием и производством БРЭМ — бронированных ремонтно-эвакуационных машин. Какое-то время армию выручали БТС — бронированные тягачи, получаемые конверсией танков устаревших типов. Но с момента начала перевооружения на танки второго послевоенного поколения — Т-64, Т-72 и Т-80 — ситуация стала усугубляться.

Очевидно, что в качестве основы для машины поддержки должна использоваться база того танка, который нужно поддерживать. В условиях Советской армии 70-80-х годов прошлого века это означало необходимость создания сразу трёх типов БРЭМ с различной силовой установкой и ходовой частью. Конечно, это было неприемлемо — производственных мощностей не хватало и для выпуска даже одного типа, не говоря о трёх! Кроме того, особенности силовых установок танков Т-64 и Т-80 серьёзно затрудняли отбор мощности для привода лебёдок или кранового оборудования. Так появилась БРЭМ-1, или «Изделие 608» — машина, созданная на базе Т-72 с V-образным дизельным двигателем. С момента её создания до начала массового производства потребовалось более 10 лет. Всё это время тягачами для современных танков служили БТС на базе давно устаревших Т-44 и Т-54.

Стоит ли говорить, что «старички» едва справлялись со своими задачами? Им не хватало тягового усилия и скорости, в особенности на марше, и они отставали от колонн танков, которые должны были сопровождать. Если с обеспечением запчастями для БТС в частях, оснащённых Т-72, в силу преемственности конструкции было неплохо, то там, где на вооружении состояли Т-64 и Т-80, зампотехам приходилось быть магами.

При этом БРЭМ-1 нисколько не спасал положения. Где в части, на вооружении которой стоят Т-80 с газотурбинным двигателем (ГТД), взять запчасти для дизелей БРЭМ? Как говорил один знакомый автору офицер-танкист: «Я думаю, что при эвакуации и буксировке танков, расход [топлива — прим. автора] будет чудовищным. Это да. Но проще подогнать лишнюю цистерну керосина, чем в полку на Т-80 искать запчасти на БРЭМ-1». Однако задача по созданию БРЭМ с газотурбинной силовой установкой в СССР даже не ставилась.

Машина для экспортных нужд

Как ни странно, ситуация изменилась после развала Советского Союза и прекращения серийного выпуска Т-80. Тогда, в начале 1990-х, предполагалось Т-80У как самый современный и дорогой сделать основным экспортным образцом. Уже в 1993 году этот недавно рассекреченный танк был с успехом показан на выставке в Арабских Эмиратах, где он привлёк внимание военных сразу целого ряда стран.

В 1995 году Т-80У Кантемировской дивизии, спешно перевооружённой с харьковских дизельных Т-80УД на российские газотурбинные «восьмидесятки», приняли участие в юбилейном военном параде в Москве. Следом, в 1996 году, сразу два государства подписали контракты на их приобретение — Южная Корея и Республика Кипр. Однако при этом возникла проблема: по требованиям заказчиков, для обеспечения эксплуатации Т-80У нужны были БРЭМ, выполненные на единой базе с танками. Таковых не было, и проблему пришлось обходить путём переговоров.

В итоге корейцы согласились обойтись собственными БРЭМ на шасси танка K1, а вот с киприотами сделка оказалась сложнее. Пакет контрактов был согласован с ними ещё в 1994 году. Он предусматривал поставку 123 Т-80У. В апреле 1996 года был подписан договор, предусматривающий поставку 27 линейных и 14 командирских машин, а также дизельных БРЭМ-1 в качестве машин поддержки, на остальные танки подписали опцион. Также предусматривалась возможность закупки четырёх БРЭМ с ГТД на шасси Т-80У. Общая стоимость контракта составила то ли 172, то ли 175 млн долларов США. Поскольку машины брались из наличия в ВС РФ, первую поставку осуществили уже летом того же 1996 года, а полностью контракт закрыли в июне 1997 года.

Надо сказать, что поставленный Кипру БРЭМ-1, созданный в 1973–1975 гг., по своим техническим характеристикам уже не отвечал современным требованиям. Грузоподъёмность его крановой установки составляла всего 12 тонн, что было недостаточно для демонтажа башни Т-80У, весившей 15 тонн. Кран нужно было дорабатывать, что требовало соответствующих затрат на подготовку. Серьёзные нарекания вызывал короткий вылет стрелы и её расположение по одному борту с выхлопным патрубком двигателя.

Схема компоновки БРЭМ-80У Источник изображения: warspot.ru

Для того чтобы не отстать от всё возрастающих требований войсковой эксплуатации бронетехники, в начале 1990-х годов ФГУП УКБТМ совместно с омским КБТМ был проведён ряд ОКР по созданию новых более мощных БРЭМ на базе перспективных шасси — «Изделие 622» (ОКР «Отцепка», шасси танка «Объект 187») и ОКР «Отцепка-88» (шасси танка «Объект 195»). Так как базовые машины не дошли до серии, то эти БРЭМ не имели перспектив. «Изделие 622», спроектированное коллективом под руководством А.А. Морова, осталось в макете, а «Отцепка-88» — лишь в чертежах. Тем не менее, опыт их создания был использован в дальнейшем при создании БРЭМ-80У, или «Изделия 647».

Эта работа стала инициативой омского КБ, воодушевлённого опционом и надеждами на то, что поставка новой БРЭМ киприотам станет только первой ласточкой. Предполагалось, что подобные поставки будут продолжены, и наличие БРЭМ на единой базе с Т-80У подстегнёт продажи «восьмидесяток». Начальник отдела перспективного проектирования КБТМ Дмитрий Агеев писал:

«В январе 1997 года омское КБТМ приступило к созданию бронированной ремонтно-эвакуационной машины на базе танка Т-80. Тактико-техническое задание (ТТЗ) было сформулировано предельно просто: максимальное использование узлов и агрегатов базового шасси; превосходство по основным техническим параметрам над всеми известными в данном классе машинами российского и зарубежного производства.

Срок от начала проектирования до выхода машины из цеха был определён в шесть месяцев, то есть до открытия выставки сухопутных вооружений и военной техники ВТТВ-97. ТТЗ было достаточно «сырым», тем более что официально оформленным все его увидели гораздо позже и вынуждены были корректировать некоторые параметры на ходу, что вовсе не облегчало работу.

Этапы эскизного проектирования, технического проекта сжались по времени до пары недель. Применение узлов и агрегатов базового изделия в какой-то мере облегчало выполнение задачи, но в то же время накладывало ряд существенных ограничений и порождало огромное количество проблем, связанных с компоновкой и размещением применяемых комплектующих».

Столь быстро справиться с работой позволило внедрение системы автоматизированного проектирования и использование программы трёхмерного параметрического моделирования. При этом во время поисков оптимального решения коллектив разработчиков неоднократно менял не просто компоновочные, а и концептуальные решения.

Проблема с ГТД

Сохраняя общие технические характеристики Т-80У по удельной мощности, скоростям движения, преодолеваемым препятствиям и т.п., БРЭМ-80У придавались повышенные возможности использования специального оборудования. Главная лебёдка развивала непосредственное тяговое усилие 35 тс, а с использованием полиспаста оно достигало 140 тс, что заметно превышало характеристики лебёдки БРЭМ-1 (25 тс и 100 тс соответственно). Кроме того, лебёдка БРЭМ-80У имела лучшие показатели как по скорости выдачи троса — 50 м/мин. вместо 20 м/мин. у БРЭМ-1 — так и по скорости намотки — 17 и 50 м/мин. вместо 13 м/мин. Наличие двух скоростей намотки сокращало время, экономило ресурс и топливо при вытаскивании легкозастрявших или лёгких машин. Тяговое усилие вспомогательной лебёдки БРЭМ-80У увеличили до 1 тс, что в два раза превышало усилие лебёдки БРЭМ-1 и позволяло проводить более широкую номенклатуру работ. Грузоподъёмность крана повысили с 12 до 18 тонн. Это, а также новая конфигурация стрелы крана, позволило при ремонтных работах поднимать башню танка с боекомплектом.

БРЭМ-80У «Изделие 647» на выставке Russian Expo Arms-2011 в Нижнем Тагиле. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Основная сложность при создании БРЭМ-80У, как и ожидалось, возникла в реализации отбора мощности от двигателя. На дизельной БРЭМ-1 это происходило механически через редуктор. Однако реализовать такое техническое решение в БРЭМ на шасси Т-80У не представлялось возможным в связи с установкой на нем газотурбинного двигателя со встроенным редуктором отбора мощности, расположенным со стороны кормового листа корпуса шасси. Разворот двигателя потребовал бы полной перекомпоновки моторно-трансмиссионного отделения. Танковый ГТД выполняется в едином моноблоке со встроенным раздаточным редуктором, выходной вал которого связан с входными валами бортовых коробок передач агрегата трансмиссии и не имеет выходящих из корпуса моноблока (поскольку они изначально не были необходимы) шестерён или валов, с которых можно было бы снять значительный поток мощности для привода гидронасосов.

Была поставлена задача обеспечить уменьшение выступания редукторного кожуха за кормовой лист танкового шасси за счёт разработки для БРЭМ малогабаритного редуктора отбора мощности, отвечающего её функциональным требованиям, что позволяло бы сохранить возможности машины по движению и преодолению препятствий на уровне боевого танка. Параллельно в ходе работы были решены вопросы повышения надёжности в работе собственно редуктора отбора мощности, а также деталей привода, служащих для снятия мощности со встроенного раздаточного редуктора ГТД и её передачи на редуктор отбора мощности.

БРЭМ-80У «Изделие 647» на выставке Russian Expo Arms-2011 в Нижнем Тагиле. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

В итоге БРЭМ-80У была снабжена малогабаритным плоским редуктором отбора мощности от силовой установки на рабочее оборудование со встроенной муфтой. При этом корпус редуктора выполнили преимущественно плоским за счёт однорядного расположения шестерён выходных валов редуктора с увеличением поперечного размера в зоне входного вала и раздаточных валиков. Муфта образована двумя ведомыми шестернями, установленными на подшипниках на входном валу, и плавающей зубчатой обоймой, которая установлена с возможностью соединения зубчатого венца входного вала с ведомыми шестернями. Параллельно входному валу установлены раздаточные валики с шестернями для приёма мощности с ведомых шестерён муфты и передачи её на гидронасосы, связанные с выходными валами редуктора.

Редуктор отбора мощности имеет три выходных вала, связанных с гидронасосами, при этом два гидронасоса предназначены для питания гидромотора тяговой лебёдки и имеют повышенную производительность в сравнении с третьим, служащим для питания гидроцилиндров отвала, стрелы грузоподъёмного крана и гидромоторов поворотной платформы, вспомогательной лебёдки и устройства подъёма-опускания груза, а муфта редуктора отбора мощности выполнена с возможности подключения либо гидронасоса малой производительности, либо одновременного подключения всех трёх гидронасосов избирателем режима работы редуктора.

Вид на кормовую часть БРЭМ-80У. Хорошо видны жалюзи турбины для выхода выхлопных газов, под ними броневой короб, закрывающий редуктор отбора мощности, и полужёсткое сцепное устройство. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Передача мощности организована внутри выходного вала раздаточного редуктора, в корпусе которого выполнено окно с уплотнительной крышкой, через которое выведен торсионный валик со сферическим профилем у обеих шлицевых головок, связывающий через шлицевую трубу выходной вал раздаточного редуктора с входным валом редуктора отбора мощности. В соответствии с современным уровнем развития гидроприводов мобильных машин в гидросистеме использовано повышенное рабочее давление до 280 кг/см², что позволяет увеличить концентрацию мощности в единичных гидроагрегатах: гидромоторах и гидроцилиндрах, за счёт чего повысить их силовые характеристики.

БРЭМ-80У снаружи и внутри

Экипаж машины состоит из четырёх человек: механика-водителя, командира, слесаря-специалиста по системам и сварщика-такелажника. Кроме того, установлено сиденье для пятого человека, что позволяет при необходимости иметь на БРЭМ-80У ещё одного специалиста либо вывозить раненых с поля боя.

Для проведения ремонтно-эвакуационных работ БРЭМ-80У оснащена специальным оборудованием:

основной лебёдкой;

вспомогательной лебёдкой;

грузоподъёмным краном;

сошником-бульдозером;

буксирными средствами;

грузовой платформой;

электросварочным оборудованием.

Основная лебёдка предназначена для создания тяговых усилий при эвакуации застрявших военных гусеничных машин (ВГМ), для подтягивания неисправных ВГМ, когда тяговое усилие на крюке машины недостаточно для буксирования или подход машины к эвакуируемому объекту невозможен, а также для эвакуации застрявших и повреждённых объектов при форсировании водных преград. Лебёдка установлена на кронштейнах, приваренных к днищу, у моторной перегородки в машинном отделении.

Бронировка редуктора отбора мощности. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Вспомогательная лебёдка предназначена для подтягивания троса основной лебёдки к эвакуируемому объекту, а также для выполнения других работ по перемещению грузов. Она установлена в отсеке в носу машины и отделена от обитаемой части бронированным листом. Привод лебёдки осуществляется от гидромотора.

Грузоподъёмный кран, размещённый на корпусе с левой стороны машины, предназначен для демонтажа и монтажа агрегатов, узлов и механизмов БТВТ при их ремонте в полевых условиях и для проведения погрузочно-разгрузочных работ. Увеличенная грузоподъёмность крана позволяет производить демонтаж и монтаж танковой башни с вооружением в собранном виде, а при использовании полиспаста позволяет приподнять нос или корму ремонтируемого изделия. Все рабочие операции крана — изменение вылета стрелы, подъем и опускание груза, поворот крана — выполняются от гидравлических приводов.

Сошник-бульдозер предназначен для самозакрепления машины на местности при работе тяговой лебёдки путём заглубления отвала в грунт, а также для выполнения земляных работ. Сошник-бульдозер установлен на носовой части машины. Приводится двумя гидроцилиндрами.

К буксирным средствам машины относятся полужёсткое буксирное приспособление и буксирные тросы.

Грузовая платформа предназначена для перевозки на машине запасных частей, агрегатов, ГСМ и другого имущества, необходимого для ремонта. Номинальная грузоподъёмность платформы для постоянной перевозки грузов без ограничения скорости машины — 1500 кг. Допускается перевозка на платформе грузов весом до 4000 кг на небольшие расстояния со скоростью до 8 км/час.

Показательные выступления БРЭМ-80У на военно-спортивном конкурсе «Рембат-2018»: рекордная эвакуация сразу шести обездвиженных боевых машин Источник изображения: warspot.ru

Комплект электросварочного оборудования предназначен для ручной электродуговой резки и сварки сталей. Питание электросварочного оборудования обеспечивается энергоагрегатом с приводом от вспомогательного газотурбинного двигателя ГТА-18А мощностью 18 кВт. Благодаря этому экономится топливо и ресурс основного двигателя.

От базового танка в конструкции БРЭМ-80У полностью заимствованы ходовая часть и моторно-трансмиссионное отделение с обслуживающими системами: силовая установка, трансмиссия, системы питания топливом, воздухом, смазки, охлаждения, воздушная, электроснабжения, противопожарная, защиты от оружия массового поражения. Заимствованы приборы наблюдения. Для сохранности дорожного покрытия на БРЭМ возможна установка асфальтоходной гусеницы.

Корпус, за исключением днища, выполнен оригинальной конструкции, но с использованием элементов корпуса базового изделия — таких как кронштейны балансиров, гидроамортизаторов, поддерживающих катков и т.п. Люки членов экипажа также заимствованы с базового танка. Конструкция корпуса позволяет увеличить объем обитаемого отделения (отделения управления) до 4,5 м³. Для улучшения условий работы экипажа в различных климатических зонах на машине установлен кондиционер.

Вооружение БРЭМ состоит из зенитной пулемётной установки калибра 12,7 мм открытого типа, четырёх автоматов АКС-74, ручного гранатомёта РПГ-7 и сигнального пистолета. Маскировка на поле боя обеспечивается системой пуска дымовых гранат и деформирующим окрашиванием.

Разработчики машины заявляют:

«По тяговым возможностям лебёдки и грузоподъёмности крана БРЭМ-80У стоит на одном уровне с лучшими мировыми образцами. По совокупности инженерного оснащения и возможности проведения ремонта в полевых условиях — превосходит известные образцы. По суммарному показателю проходимости, подвижности и защищённости — выгодно отличается высокой оперативностью и возможностью автономного решения поставленной задачи».

Эти заявления были подтверждены установлением своеобразного рекорда. В 2018 году в ходе международных военно-спортивных соревнований «Армейские игры» на закрытии военно-спортивного конкурса «Рембат», который проходил в Омске, БРЭМ-80У смогла одновременно отбуксировать на сцепке сразу шесть танков Т-80У общей массой около 270 тонн.

С показом БРЭМ-80У на «Рембате-2018» связан любопытный момент. Оказалось, что БРЭМ-80У имеет собственное имя «Омич», которое крупно написали на бортах машины, но вот с самим обозначением возникла неувязка — на те же оба борта кто-то нанёс ошибочное обозначение «БРЭМ-90М». Из-за этого пришлось ретушировать часть официальных фотографий, предоставленных прессе, и замазывать ошибку на видео. Так же поступили и с самой надписью — её быстро закрасили и переписали заново, заодно к финальному рекордному показу добавив и российский триколор.

По окончании разработки опытный образец БРЭМ-80У неоднократно участвовал в показах на международных выставках вооружений и военной техники в Омске и Нижнем Тагиле. В целом, маркетинговые усилия по его продвижению не прошли даром.

В середине 2000-х Кипр модернизировал свои Т-80У до уровня Т-80УА установкой тепловизионных прицелов «Плиса». Сделка была заключена в 2004 году на 12,1 млн долларов. В 2009 году на выставке вооружений в Омске было объявлено, что Кипр намерен приобрести новую партию модернизированных Т-80У в количестве 41 единиц общей стоимостью 115 млн евро. Как и в первом контракте, 14 танков предполагалось поставить в командирской версии. Кроме этого, Кипр приобрёл четыре БРЭМ-80У.

Первая партия из 27 машин была доставлена заказчику в 2010 году, вторая из 14 машин — в 2011 году. С последней партией на Кипр уехали и БРЭМ. При этом отгрузка танков за ликвидацией их серийного производства была вновь осуществлена из наличия российского Минобороны, а вот БРЭМ-80У были новыми. Поставленные российской стороной боевые машины сменили 52 устаревших французских AMX-30, состоявших на вооружении 20-й танковой бригады Национальной гвардии Кипра. Широкой общественности киприотские БРЭМ-80У были представлены в ходе проходивших 21–24 июня 2012 года учений Национальной гвардии Кипра «Димитра-2012».

Потомки и конкуренты

В настоящее время в связи с модернизацией Т-80 и оснащением ими так называемых «арктических бригад» БРЭМ-80У получил перспективу и в российской армии. При этом в связи с дефицитом базовых машин Т-80У разработана технология изготовления БРЭМ-80 с использованием старых корпусов танков Т-80Б и Т-80БВ, что позволит значительно удешевить серийный процесс изготовления БРЭМ-80У.

БРЭМ-90 — «клон» БРЭМ-80У на базе дизельного танка Т-90. Её компоновка полностью идентична БРЭМ-80У, за исключением МТО и базового шасси Источник изображения: warspot.ru

Опыт работ по БРЭМ-80У был использован КБТМ также при создании БРЭМ-90 на шасси танка Т-90С. С учётом наработок эта машина была спроектирована ещё быстрее, но так и осталась в проекте. Первоначально предполагалось, что она сменит устаревшую БРЭМ-1 («Изделие 608») в предложениях на экспорт.

В настоящее время конструкторами «Омсктрансмаша» на базе БРЭМ-80У разработана аэродромная гусеничная эвакуационная машина. Она была представлена на международном промышленном форуме «Инженеры будущего-2018». Сообщалось, что «данная машина предназначена для проведения аварийно-спасательных работ, в том числе эвакуации повреждённых воздушных судов из зоны крушения, аварийного приземления, при выкате самолётов за пределы взлётно-посадочной полосы, оказания помощи экипажам при ремонте и техническом обслуживании воздушных судов в полевых условиях». При этом аэродромный танк-тягач способен буксировать воздушные суда массой до 600 тонн. Успешному применению этой машины в аэропортах способствуют высокие тяговые характеристики, а также применяемое топливо — как и на самолётах, на ней применяется керосин, что упрощает логистику.

В заключение стоит упомянуть, что практически параллельно с омичами работу по созданию своей БРЭМ вели конструкторы из украинского Харькова.

Аэродромный эвакуационный тягач на базе БРЭМ-80У Источник изображения: warspot.ru

Продвижение на внешние рынки танков Т-80УД и Т-84 с МТО на основе двухтактного дизеля типа 6ТД было затруднено отсутствием соответствующей ремонтно-эвакуационной машины. Работы по созданию БРЭМ-84 «Атлет» на базе Т-80УД вело ХКБМ им. А.А Морозова при участии запорожского электровозоремонтного завода «Искра». Демонстрационный образец машины построили в 1997 году, а в 2000 году показали на выставке DSA-2000 в Малайзии. В 2007 году БРЭМ-84 вышла на этап государственных испытаний, а 24 ноября 2008 года была официально принята на вооружение украинской армии.

1 сентября 2011 года был подписан контракт на поставку 49 танков БМ «Оплот» и двух БРЭМ-84 для вооружённых сил Таиланда, который закрыли в 2018 году. В состав 9-й отгрузочной партии, отправленной заказчику 18 мая 2018 года, вошли две БРЭМ «Атлет» с заводскими номерами ХКБМ 111-18-01-01-01 и ХКБМ 111-18-01-01-02. Общая стоимость двух машин составила 6 млн долларов США.

Источники и литература:

Болдырев А.П. Средства ремонта и эвакуации на танковом шасси. Сборник докладов 2-й научно-практической конференции, посвящённой 70-летию ФГУП ПО УВЗ и 65-летию ФГУП УКБТМ «Танкостроение: состояние и перспективы» — Нижний Тагил, 2006 Агеев Д. «Семь раз отрежь, один отмерь?!». Журнал «CADmaster» (http://archive.cadmaster.ru) Паспорт экспортного облика бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80У Патент РФ 2313758 от 27.12.2007 Бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе танка Т-80У. Рекламный проспект — ОАО КБТМ, Омск

Алексей Хлопотов