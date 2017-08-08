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Минпромторг актуализирует требования к промышленной продукции, произведенной в России

11.08.2017 Министерство промышленности и торговли РФ 637 0
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Минпромторг
Минпромторг
Источник: mpt.volganet.ru

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации утвердило план-график подготовки предложений о внесении изменений в приложение к постановлению Правительства РФ № 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации".

Требования к российской продукции, установленные 719-м постановлением, направлены на стимулирование иностранных и отечественных компаний к локализации своего производства в России и наращивание технологических операций с применением отечественных комплектующих.

В настоящее время приложением к постановлению определены требования к фармацевтической продукции, медицинским изделиям, продукции станкостроения, судостроения, автомобилестроения, отрасли легкой промышленности, специального машиностроения, фотоники и светотехники, компрессорного и холодильного оборудования, энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, тяжелого машиностроения.

Соответствующие критерии отнесения к российской продукции установлены также в отношении химических веществ, используемых при добыче и переработке полезных ископаемых, а также отдельных видов технологического оборудования для подготовки, хранения и переработки углеводородов.

До конца 2017 года Минпромторг России актуализирует и обновит данный перечень. План-график внесения изменений в действующее приложение, находится в открытом доступе, и охватывает широкую номенклатуру промышленной продукции. В том числе различные виды станков; металлообрабатывающее, холодильное и подъемно-транспортное оборудование; машины для литья, пищевой и перерабатывающей промышленности, лесного комплекса; текстильные ткани, вычислительную и кассовую технику, прокатные станы, вентиляторы, и т.д.

"Эту работу мы ведем совместно с бизнес-сообществом и отраслевыми объединениями производителей, исходя из результатов мониторинга развития отраслей промышленности и поступающих в министерство предложений от участников рынка. Речь идет в первую очередь о различных отраслях машиностроения, станкостроения, радиоэлектронной и легкой промышленности. Ориентировочный срок разработки проекта постановления и его внесения в Правительство – четвертый квартал 2017 года, – прокомментировал замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
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в открытом доступе
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