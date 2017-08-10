

Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013». Полутораметровая модель перспективного многофункционального истребителя пятого поколения (ПМИ, FGFA), изготовленная специалистами филиала компании «Сухой» – ОКБ Сухого. Cалоне «Аэро Индиа-2013».

ЦАМТО, 10 августа. Индия готова подписать контракт на дальнейшую разработку совместно с Россией истребителя пятого поколения по проекту FGFA (Fifth-Generation Fighter Aircraft).

Как сообщает Defense News со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны Индии, внутренний комитет министерства, возглавляемый отставным маршалом авиации Симхакутти Вартаманом (Simhakutty Varthaman), изучив технические параметры, рекомендовал руководству Индии приобрести самолет FGFA. Решение было принято после оценки целесообразности реализации проекта FGFA и рассмотрения его возможных альтернатив.

Кроме того, как было отмечено, передаваемые Россией технологии помогут в реализации застопорившегося проекта разработки перспективного среднего боевого самолета AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft).

По словам представителя Министерства обороны Индии, в ближайшее время будет подготовлено окончательное соглашение между Индией и Россией, которое предусматривает выделение индийской стороной более 5 млрд. долл. на этапе ОКР в рамках программы разработки истребителя FGFA. В окончательном проекте готовящегося контракта будет установлено твердое количество приобретаемых самолетов – 108 единиц. Долевые объемы по взаимной передаче работ и технологий Индия и Россия еще не доработали.

Бывший командир авиакрыла ВВС Индии, а теперь оборонный аналитик Виджайндер Тхакур (Vijainder Thakur) заявил изданию, что Индия и Россия будут совместно обладать правами интеллектуальной собственности на самолет, а передача технологий будет осуществляться по мере необходимости. После подписания окончательного соглашения Россия через три года поставит три прототипа индийского FGFA. Поступление на вооружение ВВС Индии самолетов FGFA может занять от 8 до 10 лет.

Как уже сообщал ЦАМТО, в 2007 году Индия и Россия подписали межправительственный договор по проекту FGFA. В декабре 2010 года Индия внесла 295 млн. долл. для финансирования проведения работ на этапе эскизно-технического проектирования истребителя FGFA. Эти работы были завершены в апреле 2013 года. Однако в последующие годы переговоры по основному контракту на проведение этапа совместных ОКР столкнулись с различными проблемами.

В рамках контракта на проведение ОКР для подготовки детального проекта и разработки прототипа истребителя, его тестирования и создания инфраструктуры Индия и Россия должны были внести по 4 млрд. долл. (теперь заявлена цифра в 5 млрд. долл.), однако его подписание длительное время переносилось. Поставки истребителей предполагалось начать через 94 месяца после подписания контракта на проведение ОКР.