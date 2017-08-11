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Украина ведет переговоры по продаже Пакистану 100 танков БМ "Оплот"

11.08.2017 ЦАМТО 687 4
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БМ "Оплот-Т"
32-й по счету танк БМ "Оплот-Т", изготовленный ГП "Завод имени В.А. Малышева" по контракту 2011 года для Таиланда. Харьков, 25.05.2017
Источник: Dylan Malyasov

ЦАМТО, 10 августа. Украина ведет переговоры по продаже Пакистану 100 танков БМ "Оплот" и планирует использовать полученные средства для модернизации производственных мощностей государственных предприятий ОПК, а также инвестирования в исследования и разработки.

Как сообщает Defense News со ссылкой на статью в польской ежедневной газете Gazeta Wyborcza, переговоры по поставке танков Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А.Морозова с пакистанской стороной ведет ГК "Укроборонпром".

Defense News напоминает, что в 1990-х гг. украинская оборонная промышленность уже поставила Пакистану 320 танков Т-84УД по контракту на сумму около 600 млн. долл. БМ "Оплот" является дальнейшим развитием данной машины.

Как уже сообщал ЦАМТО, Пакистан в рамках тендера на закупку ориентировочно 200 танков с 2014 года проводил оценку машин двух претендентов: основного боевого танка VT-4 (экспортный вариант MBT-3000) Китайской северной промышленной корпорации NORINCO (China North Industries Corporation) и БМ "Оплот" Харьковского КБМ им.А.А.Морозова. Вполне возможно, что пакистанская сторона в итоге предпочла украинский ОБТ.
10.08.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Китай
Пакистан
Польша
Украина
Продукция
MBT-3000
Т-84 Оплот
Компании
Norinco
КБМ
Укроборонпром
ХКБМ Морозова

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
штурм
2882
№1
11.08.2017 02:52
Почему Омск не выступает в качестве конкурента со своей модернизацией Т-80У?

https://topwar.ru/103847-novyy-proekt-modernizacii-tankov-t-80bv.html
0
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RU
VK
360
№2
11.08.2017 06:08
Цитата, штурм сообщ. №1
Почему Омск не выступает в качестве конкурента со своей модернизацией Т-80У

предположу, что Пакистанские власти находятся под сильными влиянием американских (ну раз америкосы позволяют себе без спроса проводить там военные акции и не сильно извиняться за попадания по мирным жителям). А ещё Пакистан могут раздражать поставки российских вооружений в Индию. Поэтому они с нами не дружат, а дружат с теми, кто против. Только тихо.
+5
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RU
wedmed5
718
№3
11.08.2017 07:59
Я конечно извиняюсь, но после того, как был завален контракт на 40 танков для Тайланда, для того, что-бы подписать с Украиной контракт на 100 танков нужно быть щедрым, богатым и идиотом.
+3
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RU
ash
3385
№4
11.08.2017 09:54
Цитата, wedmed5 сообщ. №3
нужно быть щедрым, богатым и идиотом
Исходя из соображений п.2, рискну дополнить - зависимым идиотом.
+3
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