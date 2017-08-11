

32-й по счету танк БМ "Оплот-Т", изготовленный ГП "Завод имени В.А. Малышева" по контракту 2011 года для Таиланда. Харьков, 25.05.2017

Источник: Dylan Malyasov 32-й по счету танк БМ "Оплот-Т", изготовленный ГП "Завод имени В.А. Малышева" по контракту 2011 года для Таиланда. Харьков, 25.05.2017Источник: Dylan Malyasov

ЦАМТО, 10 августа. Украина ведет переговоры по продаже Пакистану 100 танков БМ "Оплот" и планирует использовать полученные средства для модернизации производственных мощностей государственных предприятий ОПК, а также инвестирования в исследования и разработки.

Как сообщает Defense News со ссылкой на статью в польской ежедневной газете Gazeta Wyborcza, переговоры по поставке танков Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени А.А.Морозова с пакистанской стороной ведет ГК "Укроборонпром".

Defense News напоминает, что в 1990-х гг. украинская оборонная промышленность уже поставила Пакистану 320 танков Т-84УД по контракту на сумму около 600 млн. долл. БМ "Оплот" является дальнейшим развитием данной машины.

Как уже сообщал ЦАМТО, Пакистан в рамках тендера на закупку ориентировочно 200 танков с 2014 года проводил оценку машин двух претендентов: основного боевого танка VT-4 (экспортный вариант MBT-3000) Китайской северной промышленной корпорации NORINCO (China North Industries Corporation) и БМ "Оплот" Харьковского КБМ им.А.А.Морозова. Вполне возможно, что пакистанская сторона в итоге предпочла украинский ОБТ.