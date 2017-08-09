Американцы создали беспилотник для закрытых зон

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Американская компания Kratos Defense and Security Solutions завершила разработку нового беспилотного летательного аппарата, созданного специально для полетов в зонах с ограничением и воспрещением доступа и маневра (anti-access/area denied environment, зоны A2/AD). Как сообщает Flightglobal, серийное производство нового аппарата планируется начать до конца сентября текущего года.

Зонами A2/AD американские военные называют, в том числе, воздушные пространства, в которых крайне сложна или вовсе невозможна работа современной военной авиации. Речь идет не только о противодействии систем противовоздушной обороны и авиации противника, а также постоянном спутниковом наблюдении, но и условиях, при которых поставка запчастей и провизии значительно затруднена или вовсе невозможна.

В понятие зон A2/AD также входит отсутствие американского политического и финансового влияния в регионе. В Пентагоне полагают, что в ближайшие несколько лет число таких зон в мире станет гораздо больше, чем сегодня; это значительно затруднит защиту американских интересов за рубежом.

Новый беспилотный летательный аппарат компании Kratos Defense спроектирован специально для длительной работы в зонах A2/AD. Основные технические характеристики беспилотника засекречены. Компания объявила только, что он будет выполнять полеты на высоте 13,7 тысячи метров и будет способен к маневрированию с высокими устоявшимися показателями перегрузок.

Аппарат оснащен реактивным двигателем и способен выполнять полеты на околозвуковой скорости. Запуск беспиолтника производится с помощью катапульты, а посадка — с помощью парашюта. Проект нового беспилотника преимущественно засекречен. Он реализуется в интересах одного из американских правительственных агентств.

Возможность действовать в зонах A2/AD является одним из требований, которые американские военные предъявляют к перспективной авиационной техники. В частности, таких зонах должен будет выполнять полеты перспективный американский истребитель шестого поколения.

Ранее некоторые военные также заявляли, что истребители шестого поколения, возможно, будут опционально пилотируемыми и смогут развивать гиперзвуковую скорость (более пяти чисел Маха, или 6,2 тысячи километров в час). Боевые самолеты должны быть малозаметными и сверхманевренными, то есть иметь возможность маневрировать с большими перегрузками и на закритических углах атаки.

Василий Сычёв