В Минобороны РФ органами военного управления и предприятиями ОПК представлено на рассмотрение 57 инновационных проектов



Павел Попов

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Марат Абулхатин Павел ПоповИсточник: ИЗВЕСТИЯ/Марат Абулхатин

ЦАМТО, 9 августа. Под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Павла Попова 9 августа состоялось заседание Комиссии по инновационным проектам и технологиям.

Целью заседания является решение организационных вопросов деятельности Комиссии, формирование перечня инновационных проектов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также подведение итогов работы Комиссии за истекший квартал.

С информацией о порядке формирования Перечня выступили представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ). Также участники заседания заслушали членов Комиссии о проектах, выполняемых за счет организаций и частных инвесторов в интересах видов (родов войск) Вооруженных Сил Российской Федерации.

В работе комиссии приняли участие 49 представителей от 31 органа военного управления. По ее результатам 44 органа военного управления и предприятий промышленности представили 57 инновационных проектов и работ в интересах Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Комиссия функционирует в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации и предназначена для решения комплекса организационных и научно-технических вопросов, направленных на реализацию в интересах Минобороны России инновационных проектов.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется ГУНИД МО РФ.