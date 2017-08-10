Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Минобороны РФ органами военного управления и предприятиями ОПК представлено на рассмотрение 57 инновационных проектов

10.08.2017 ЦАМТО 276 1
0
Понравилась новость?
 0
Павел Попов
Павел Попов
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Марат Абулхатин

ЦАМТО, 9 августа. Под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Павла Попова 9 августа состоялось заседание Комиссии по инновационным проектам и технологиям.

Целью заседания является решение организационных вопросов деятельности Комиссии, формирование перечня инновационных проектов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также подведение итогов работы Комиссии за истекший квартал.

С информацией о порядке формирования Перечня выступили представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ). Также участники заседания заслушали членов Комиссии о проектах, выполняемых за счет организаций и частных инвесторов в интересах видов (родов войск) Вооруженных Сил Российской Федерации.

В работе комиссии приняли участие 49 представителей от 31 органа военного управления. По ее результатам 44 органа военного управления и предприятий промышленности представили 57 инновационных проектов и работ в интересах Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Справочно:

Комиссия функционирует в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации и предназначена для решения комплекса организационных и научно-технических вопросов, направленных на реализацию в интересах Минобороны России инновационных проектов.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется ГУНИД МО РФ.
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
IL
Леонид Андреич
24
№1
10.08.2017 06:39
Россия чем дальше, тем больше превращается в придаток армии..  Хвост виляет собакой, и иначе уже не получается.. потому что у собаки уже нет головы.
-1
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.08 06:39
  • 1
В Минобороны РФ органами военного управления и предприятиями ОПК представлено на рассмотрение 57 инновационных проектов
  • 10.08 06:10
  • 35
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 10.08 02:07
  • 1
Леонков: российское лазерное оружие устроило настоящий переполох в США
  • 10.08 01:13
  • 23
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 10.08 00:24
  • 2
Минобороны РФ потратит 1,6 млрд руб. на модернизацию четырех штурмовиков Су-25
  • 10.08 00:07
  • 4
Минобороны сформировало «дивизию 21-го века»
  • 09.08 22:15
  • 8
Украина может прекратить поставки ракет и авиадвигателей в Россию
  • 09.08 21:58
  • 2
Эволюция ПАК ФА. Как менялся российский истребитель пятого поколения
  • 09.08 21:48
  • 1029
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.08 21:17
  • 140
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 09.08 20:29
  • 11
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 09.08 20:03
  • 10
С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель
  • 09.08 18:50
  • 2
Турецкие летчики впервые примут участие в программе форума "Армия"
  • 09.08 18:39
  • 1
Индия готовится к испытаниям модернизированного истребителя SEPECAT Jaguar
  • 09.08 18:02
  • 100
Драйверы большой войны
другие обсуждаемые темы