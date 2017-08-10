В Минобороны РФ органами военного управления и предприятиями ОПК представлено на рассмотрение 57 инновационных проектов
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Павел Попов
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Марат Абулхатин
ЦАМТО, 9 августа. Под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Павла Попова 9 августа состоялось заседание Комиссии по инновационным проектам и технологиям.
Целью заседания является решение организационных вопросов деятельности Комиссии, формирование перечня инновационных проектов в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также подведение итогов работы Комиссии за истекший квартал.
С информацией о порядке формирования Перечня выступили представители Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ). Также участники заседания заслушали членов Комиссии о проектах, выполняемых за счет организаций и частных инвесторов в интересах видов (родов войск) Вооруженных Сил Российской Федерации.
В работе комиссии приняли участие 49 представителей от 31 органа военного управления. По ее результатам 44 органа военного управления и предприятий промышленности представили 57 инновационных проектов и работ в интересах Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
Справочно:
Комиссия функционирует в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации и предназначена для решения комплекса организационных и научно-технических вопросов, направленных на реализацию в интересах Минобороны России инновационных проектов.
Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется ГУНИД МО РФ.
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09.08.2017
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