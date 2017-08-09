Минобороны России проводит конкурс среди специалистов по робототехнике
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Малогабаритный робототехнический комплекс «Капитан» также разработки ЦНИИ РТК. Кубинка, 23.03.2017
Источник: Денис Федутинов
ЦАМТО, 9 августа. С 8 по 10 августа Минобороны России проводит конкурс "Лучший специалист-робототехник" в рамках IV Всеармейского фестиваля-конкурса "Армия России-2017".
Организатором конкурса является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ.
Для участия в конкурсе привлечены расчеты управления наземными робототехническими комплексами военного назначения из состава подразделений инженерных войск, а также научно-исследовательских организаций Минобороны России.
В борьбе за призовые места участникам конкурса предстоит выполнить задания по управлению многофункциональным роботом-разведчиком "Инженер-МР".
При выполнении задания конкурсанты покажут свои навыки в управлении робототехническим комплексом (РТК) при движении на местности, преодолении искусственных препятствий. Будут осуществлять проход РТК через тоннель, а также подъем и спуск комплекса с косогора.
Операторы посоревнуются в умении управлять роботом при открытии и закрытии вентилей, задвижек, а также в поиске, захвате и перемещении "взрывоопасного предмета" в закрытом помещении.
Для определения победителей и призеров соревнований создана судейская комиссия в составе главного судьи и членов судейской комиссии.
Основными целями конкурса являются повышение уровня выучки, совершенствование системы подготовки операторов-робототехников, а также изучение возможностей новейших многофункциональных РТК.
Конкурс проводится второй год подряд, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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09.08.2017
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