Минобороны России проводит конкурс среди специалистов по робототехнике



Малогабаритный робототехнический комплекс «Капитан» также разработки ЦНИИ РТК. Кубинка, 23.03.2017

Источник: Денис Федутинов Малогабаритный робототехнический комплекс «Капитан» также разработки ЦНИИ РТК. Кубинка, 23.03.2017Источник: Денис Федутинов

ЦАМТО, 9 августа. С 8 по 10 августа Минобороны России проводит конкурс "Лучший специалист-робототехник" в рамках IV Всеармейского фестиваля-конкурса "Армия России-2017".

Организатором конкурса является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ.

Для участия в конкурсе привлечены расчеты управления наземными робототехническими комплексами военного назначения из состава подразделений инженерных войск, а также научно-исследовательских организаций Минобороны России.

В борьбе за призовые места участникам конкурса предстоит выполнить задания по управлению многофункциональным роботом-разведчиком "Инженер-МР".

При выполнении задания конкурсанты покажут свои навыки в управлении робототехническим комплексом (РТК) при движении на местности, преодолении искусственных препятствий. Будут осуществлять проход РТК через тоннель, а также подъем и спуск комплекса с косогора.

Операторы посоревнуются в умении управлять роботом при открытии и закрытии вентилей, задвижек, а также в поиске, захвате и перемещении "взрывоопасного предмета" в закрытом помещении.

Для определения победителей и призеров соревнований создана судейская комиссия в составе главного судьи и членов судейской комиссии.

Основными целями конкурса являются повышение уровня выучки, совершенствование системы подготовки операторов-робототехников, а также изучение возможностей новейших многофункциональных РТК.

Конкурс проводится второй год подряд, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.