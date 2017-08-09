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Правительство Украины теряет контроль над транзитом газа

10.08.2017 Деловая газета "Взгляд" 197 0
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CVN 68
Авианосец ВМС США Нимиц (CVN 68)
Источник: © Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal

Ханой и Вашингтон по итогам прошедших в столице США переговоров между главами военных ведомств двух стран условились укреплять сотрудничество в сфере обороны, а также договорились о том, что в 2018 году состоится первый портовый визит авианосца ВМС США во Вьетнам, сообщила пресс-служба Пентагона.


Как уточнили в американском военном ведомстве, Джеймс Мэттис и Нго Суан Лить обсудили расширение военно-морского сотрудничества и масштабов обмена информацией, региональные вызовы безопасности, а также согласовали «действия в целях углубления оборонного взаимодействия», передает ТАСС.


Министры выразили мнение, что «прочные американо-вьетнамские отношения в области обороны способствуют обеспечению региональной и глобальной безопасности».


«Эти отношения опираются на взаимоуважение и общие интересы, включая свободу судоходства в Южно-Китайском море и в общемировых масштабах, уважение к международному праву и признание национального суверенитета», – отметила пресс-служба Пентагона.


Напомним также, в 1967 году Международный трибунал по расследованию военных преступлений квалифицировал действия США во время войны во Вьетнаме как преступление против человечества. По официальным данным вьетнамского правительства, за время войны во Вьетнаме погибли 1,1 млн военнослужащих северовьетнамской армии и партизан, а также 2 млн мирных жителей в обеих частях страны.
09.08.2017
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принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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