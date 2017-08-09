Правительство Украины теряет контроль над транзитом газа
|
|
Авианосец ВМС США Нимиц (CVN 68)
Источник: © Фото : U.S. Navy/ Aiyana S. Paschal
Ханой и Вашингтон по итогам прошедших в столице США переговоров между главами военных ведомств двух стран условились укреплять сотрудничество в сфере обороны, а также договорились о том, что в 2018 году состоится первый портовый визит авианосца ВМС США во Вьетнам, сообщила пресс-служба Пентагона.
Как уточнили в американском военном ведомстве, Джеймс Мэттис и Нго Суан Лить обсудили расширение военно-морского сотрудничества и масштабов обмена информацией, региональные вызовы безопасности, а также согласовали «действия в целях углубления оборонного взаимодействия», передает ТАСС.
Министры выразили мнение, что «прочные американо-вьетнамские отношения в области обороны способствуют обеспечению региональной и глобальной безопасности».
«Эти отношения опираются на взаимоуважение и общие интересы, включая свободу судоходства в Южно-Китайском море и в общемировых масштабах, уважение к международному праву и признание национального суверенитета», – отметила пресс-служба Пентагона.
Напомним также, в 1967 году Международный трибунал по расследованию военных преступлений квалифицировал действия США во время войны во Вьетнаме как преступление против человечества. По официальным данным вьетнамского правительства, за время войны во Вьетнаме погибли 1,1 млн военнослужащих северовьетнамской армии и партизан, а также 2 млн мирных жителей в обеих частях страны.
|
09.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.08.2017 Почему испытывает большие проблемы русский флот, который раньше соответствовал уровню сверхдержавы (The National Interest, США)
10.08.2017 Первый взлет с авианосца при помощи электромагнитной катапульты
09.08.2017 Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
09.08.2017 Иранский дрон прошел рядом с садящимся на авианосец истребителем США
09.08.2017 Китай досрочно начнет испытания нового авианосца
09.08.2017 Россияне хотят построить авианосец: реальный план или пропаганда? (Defence24, Польша)
08.08.2017 Достройка первого китайского авианосца идет быстрее запланированных сроков
07.08.2017 Япония собирается оснастить армию наступательными вооружениями