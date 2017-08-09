Первый взлет с авианосца при помощи электромагнитной катапульты
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Истребитель F/A-18F "Super Hornet" испытательной эскадрильи ВМС США VX-23 совершает первые взлеты и посадки с авианосца CVN-78 "Gerald R. Ford"
Источник: sandrermakoff.livejournal.com
Как сообщает французская газета "L’Opinion" в публикации "Premier catapultage électrique dans l’US Navy", впервые в истории авиации состоялся взлет самолета (Boeing F/A-18F Super Hornet) с авианосца при помощи электромагнитной катапульты. Опыты проводились 29 июля 2017 года неподалеку от берегов штата Вирджиния на борту авианосца СVN 78 Gerald Ford, первого корабля ВМС США, оснащенного подобной катапультой (EMALS - Electromagnetic Aircraft Launch System), которая в скором времени заменит традиционные паровые катапульты.
Эта новая технология касается французов в первую очередь, так как катапульты авианосца Charles de Gaulle произведены в США, и если Франция планирует строить новый авианосец, он, без сомнения, должен оснащаться EMALS. Этот выбор отразиться и на архитектуре корабля, в первую очередь из-за потребности в электричестве для ее питания.
Gerald Ford также оснащен новой системой посадки AAC (Advanced Arrested Gear), так же как и EMALS производства компании General Atomics.
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09.08.2017
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