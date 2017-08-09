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В Казахстане будет сформирована пилотажная группа "Арланы" на истребителях Су-30СМ

10.08.2017 bmpd.livejournal.com 105 0
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Как сообщает казахстанский веб-ресурс informburo.kz в материале Григория Беденко "АрМИ-2017: казахстанская военная авиация осталась не у дел", в ближайшее время командование Сил воздушной обороны Казахстана объявит о формировании новой пилотажной группы, которая будет иметь для страны имиджевое значение. Речь идёт о новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ. В настоящее время в боевом составе 604-й авиационной базы (Талдыкорган) Сил воздушной обороны Казахстана находятся шесть машин этого типа. Как сообщил в начале 2017 года генеральный директор российской корпорации "Иркут" Олег Демченко, для казахстанских ВВС собирают ещё два Су-30СМ. Поставка будет осуществлена в конце года. Предполагается, что общее количество этих сверхманевренных машин поколения 4++ в ближайшие годы в Казахстане составит 12, то есть будет полностью укомплектованная эскадрилья.

Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "03 красный", серийный номер 10МК5 1120) из состава 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана. Талдыкорган, август 2017 года (с) Григорий Беденко / informburo.kz

Новая пилотажная группа получила название "Арланы". Штатный состав уже утверждён, командиром назначен майор Аслан Кулбасов, занимающий должность командира эскадрильи. Именно этот лётчик-ас показывал индивидуальный пилотаж на открытии казахстанской части АрМИ-2017. Сегодня Аслан выполняет обязанности лётчика-инструктора на Су-30 СМ. Он уже подготовил нескольких молодых лейтенантов к полётам на новых боевых машинах. Аслану 35 лет, родом он из села Саракемер, расположенного под Таразом.

- Я окончил Краснодарский военно-авиационный институт в 2003 году, - рассказывает Аслан. - Затем летал здесь, в Талдыкоргане, на самолётах МиГ-27 и МиГ-23 около 10 лет. Потом поступил в академию. В 2015 году набрали группу лётчиков, в которую вошёл и я, и нас направили в Иркутск на переобучение. Получил инструкторский допуск у российских лётчиков-испытателей. За полгода выпустил трёх молодых лейтенантов. Су-30 - машина сложная, готовиться надо много.

- Очень сложный, умный комплекс, который способен работать и по земле, и по воздуху. Я уважительно отношусь ко всей технике, но на этом самолёте полетит не каждый. Есть приоритет: должно быть не менее 500 часов налёта. У меня налёт был под 900 часов, когда я сел на этот самолёт, а у моих товарищей, моих подчинённых, у которых был меньший налёт, переобучение немного затянулось - навыки не те. Опыт всё равно сказывается. Распределение внимания, работа с аппаратурой кабины - здесь всё по-другому. Интересно, что молодые достаточно легко обучаются. Здесь много электроники - всё цифровое. В плане управления старики быстрее привыкают, а те, кто моложе, быстрее запоминают, у них легче получается работать с компьютерной частью машины, - рассказал командир новой пилотажной группы.

Предполагается, что "Арланы" будут неким аналогом российских "Русских Витязей", которые совсем недавно пересели с серийных Су-27 на Су-30СМ. Разница лишь в том, что "Витязи" работают как автономное подразделение, а наши лётчики являются военнослужащими боевой части, несущей дежурство по охране воздушного пространства страны. Вполне возможно, что на следующий год они покажут своё лётное мастерство на международных военных играх в рамках АрМИ.

Летный состав формируемой пилотажной группы "Арланы" Сил воздушной обороны Казахстана на истребителя Су-30СМ. Талдыкорган, август 2017 года (с) Григорий Беденко / informburo.kz

Истребители Су-30СМ из состава 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана. Талдыкорган, август 2017 года (с) Григорий Беденко / informburo.kz
09.08.2017
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
МиГ-23
МиГ-27
Су-27
Су-30
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Демченко Олег
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