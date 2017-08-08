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Нино Бурджанадзе: войну 2008-го начал Саакашвили

09.08.2017 Газета.ru 256 0
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Нино Бурджанадзе, 2014 год
Нино Бурджанадзе, 2014 год
Источник: Александр Имедашвили/РИА «Новости»

Экс-глава грузинского парламента Бурджанадзе рассказала о войне 2008 года

Экс-председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что войну в 2008 году в Южной Осетии начал Михаил Саакашвили, и ответственность лежит именно на нем. Грузинские СМИ сразу же назвали Бурджанадзе врагом страны.

Экс-глава парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что войну развязал именно Михаил Саакашвили, бывший президентом Грузии с 2008 по 2013 год. "Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем. Представители всех СМИ объявили меня врагом Грузии. И до сих пор в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили. Никто не хочет акцентировать на этом внимание", - заявила Бурджанадзе в интервью RT.

Желание избежать неудобных разговоров происходит, по словам Бурджанадзе, на фоне выводов расследования комиссии Европейского союза и заявления Хайди Тальявини. Швейцарский дипломат Тальявини возглавляла международную комиссию по расследованию причин конфликта в 2008 году.

Расследование комиссии показало, что вооруженный конфликт начался с бомбардировки Цхинвала в ночь с 7 на 8 августа ВС Грузии при помощи установок залпового огня "Град".

"Всеобщее понимание того, что произошло, царит в Грузии, но никто не хочет говорить на эту тему", - заявила одна из ключевых участников "революции роз" и бывшая и.о. президента Грузии (в период с ноября 2007 по январь 2008 года) Нино Бурджанадзе.

В интервью изданию "Асавал-дасавали" в 2009 году Бурджанадзе утверждала, что Саакашвили заверял ее во взятии Цхинвала "за одну ночь". "Я ему сказала, что война с Россией закончится для Грузии катастрофой. Саакашвили же уверял, что мы возьмем Цхинвали за одну ночь. На это я ответила, что так не получится. Во-первых, взятие Цхинвали не означает решения проблемы.

Я сказала, что даже если мы вернем Южную Осетию военным путем, то навсегда потеряем Абхазию. С этим Саакашвили согласился", - рассказала изданию Бурджанадзе.

Экс-посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили ранее говорил о том, что "зеленый свет на начало вооруженной операции в Южной Осетии Саакашвили дали Соединенные Штаты".

Днем 8 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев принял решение о начале операции "по принуждению Грузии к миру". Итогом военной кампании стало вытеснение грузинских сил за пределы Осетии и четырехстороннее подписание мирного соглашения и признание Россией республик Южной Осетии и Абхазии в качестве независимых государств. Грузия после разорвала дипломатические отношения с Россией 2 сентября 2008 года.

В феврале 2012 года Грузия ввела безвизовый режим для краткосрочных поездок россиян в Грузию. В декабре 2012 года дипломаты России и Грузии провели первые двусторонние переговоры после войны.

Михаил Саакашвили ранее был лишен как грузинского, так и украинского гражданства.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что Порошенко аннулировал украинское гражданство Саакашвили из-за того, что тот предоставил недостоверную информацию при его получении.

В настоящее время Саакашвили, предположительно, находится на территории Польши, откуда его могут экстрадировать обратно в Грузию. Впрочем, по некоторым данным, он покинул страну. Ранее главная прокуратура Грузии отправила Польше запрос "в связи с вопросом Михаила Саакашвили". В свою очередь Михаил Саакашвили заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту.

На родине бывшему президенту могут предъявить обвинения по нескольким тяжким статьям уголовного кодекса - в Тбилиси Саакашвили обвиняют по делам об убийстве Сандро Гиргвилиани, растрате государственных средств, жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также захвате и отъеме телекомпании "Имеди".

Ему грозит до 11 лет лишения свободы.

В ноябре 2013 года Саакашвили уехал из Грузии после вступления в должность президента Георгия Маргвелашвили. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили подал прошение об отставке с поста губернатора Одесской области и заявил о "нежелании властей Украины бороться с коррупцией".


Иван Жуковский
08.08.2017
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