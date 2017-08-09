Россияне хотят построить авианосец: реальный план или пропаганда? (Defence24, Польша)



Макет авианосца проекта 23000Е "Шторм" на выставке "Армия 2015"

Источник: © Wikipedia, Artem Tkachenko Макет авианосца проекта 23000Е "Шторм" на выставке "Армия 2015"Источник: © Wikipedia, Artem Tkachenko

В России появились планы по созданию супер-авианосца проекта 23000Э "Шторм". Об этом стало известно еще в 2015 году, когда Крыловский государственный научный центр представил на международном военно-морском салоне в Петербурге проект корабля, длина которого должна составить 330 метров, а ширина - 40 (параметры нового американского авианосца - 337 и 78 метров соответственно).

Презентация наделала шума, однако большинство специалистов сочли, что в настоящее время построить такой корабль в России невозможно по ряду технических, экономических и стратегических причин. Как оказалось, не все россияне разделяли такое мнение. Несколько недель назад заместитель главнокомандующего ВМФ России вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что работа над проектом "Шторм" продолжается.

Во время подготовки к масштабному параду по случаю Дня Военно-морского флота в Петербурге дискуссия вспыхнула в СМИ с новой силой. Единственным типом корабля, которого там недоставало, был авианосец: "Адмирал Кузнецов" из-за своего технического состояния уже не мог преодолеть путь из Баренцева моря в восточный район Балтики. Его отсутствие попытались компенсировать напоминанием о российских мечтах, связанных с гигантским "Штормом".

Слово "мечта" в данном контексте можно употребить потому, что речь идет об авианосце с водоизмещением более 100 тысяч тонн, то есть самом большом корабле в военно-морских силах России. Корпусы всех российских авианосцев создавались на судостроительном заводе в украинском Николаеве, услугами которого из-за аннексии Крыма и войны на востоке Украины россияне воспользоваться не смогут. Российские заводы в настоящий момент способны производить корпусы для кораблей водоизмещением до 60 тысяч тонн. Конечно, части корпуса можно произвести в разных местах, а потом собрать их в сухом доке предприятия "Севмаш", но таких операций в России до сих пор не производили.

Каким будет "Шторм"?

"Шторм" будет отличаться от своих американских аналогов уже полетной палубой, на которой должны появиться как трамплины для взлета ("sky-jump"), так и катапульты. Россияне решили не скупиться и установить четыре катапульты: две паровые и две электромагнитные (EMALS). Между тем, у российских инженеров нет опыта в этой сфере, а российский флот никогда не пользовался стартовыми установками такого типа. Испытаний электромагнитных катапульт, разработка которых заняла у американцев полтора десятка лет, в России не проводилось.

Российский проект отличает определенная непоследовательность. Раньше россияне высмеивали внешний вид британского авианосца Queen Elizabeth, но теперь сами предложили установить на полетной палубе две надстройки ("острова"). Предполагается, что российская авиагруппа будет более многочисленной, чем британская или американская. В нее войдут 90 самолетов и вертолетов, которые будут доставляться на палубу при помощи четырех лифтов: трех по правому борту и одного по левому.

На представленном в Санкт-Петербурге макете были установлены уменьшенные копии как существующих самолетов (МиГ-29К), так и тех, которые находятся в разработке (Т-50 ПАК ФА), или тех, над которыми еще даже не начата серьезная работа (самолет дальнего радиолокационного обнаружения, напоминающий американский E-2 Hawkeye).

Загадкой остается внутреннее оснащение. Россияне пока даже не знают, что выбрать: стандартную или ядерную силовую установку. Первый вариант представляется более реальным, но второй позволил бы освободить дополнительное место, которое обычно занимает корабельное топливо. Следует добавить, что авианосец должен стать кораблем с самым большим в России экипажем (более 4 тысяч человек).

У российских экспертов остаются вопросы по поводу системы обороны "Шторма". На макете можно было заметить установки вертикального пуска зенитных ракет. Однако даже сами россияне считают, что для отражения массированной ракетной атаки, ведущейся с разных направлений и на разных высотах, их будет недостаточно. Следовательно, потребуются корабли ПВО, которых у российского флота нет. Более того, не существует даже никаких планов, указывающих на то, что в ближайшее время в России планируется начать строительство эсминцев или крейсеров с системой ПРО Aegis, хотя бы таких, какие демонстрировали на параде 2014 года в Санкт-Петербурге китайцы.

Россиянам придется спроектировать не только новые корабли, но и ракетную систему среднего и дальнего радиуса действия, поскольку запуск ракет при помощи морских аналогов систем С-300 и С-400 (например, С-300Ф), как все чаще говорят, связан с большим риском. На суше отказ двигателя ракеты после запуска приводит лишь к разрушению пусковой установки, но на корабле такой инцидент может обернуться катастрофой.

В России нет даже разработанной тактики действий авиационных групп, поскольку в последний раз всерьез об их создании думали еще при Советском Союзе, когда не существовало современных технических решений, а угрозы выглядели совершенно иначе. Остается также проблема собственно разработки проекта. По естественным причинам группа конструкторов, обладавших опытом создания кораблей такого размера, отошла от дел. Кроме того, отчетливо видно, что россияне продолжают придерживаться концепции, которую в советские времена планировалось воплотить на тяжелом авианесущем крейсере "Ульяновск" (проект 1143.7). Его строительство, начатое 25 ноября 1986 года, довести до конца не удалось, но идеи вернулись. На "Шторме" можно увидеть похожую конфигурацию полетной палубы (с катапультами и трамплином). Новый авианосец должен превзойти прежний по размеру (водоизмещение "Ульяновска" составляло по проекту 75 тысяч тонн, а на его борту могло базироваться 70 летательных аппаратов), но главная проблема остается: финансирование. Именно из-за недостатка средств корпус "Ульяновска", который был готов на 40%, разобрали на металлолом.

По предварительным оценкам, строительство "Шторма" обойдется в пять миллиардов долларов, а такие расходы в ближайшие годы российское министерство обороны позволить себе не сможет. Напомню, что военный бюджет в 2017 году был сокращен на 25% по сравнению с предыдущим годом. Именно поэтому авианосец "Адмирал Кузнецов", в котором нуждается флот, будут только ремонтировать, а не модернизировать.

Расходы на строительство можно было бы сократить, если бы российские корабли удалось продать, например, Индии. Однако россияне утратили имидж надежного поставщика таких больших кораблей, когда занялись модернизацией авианесущего крейсера "Адмирал Горшков", который должен был превратиться в "Викрамадитью". Россияне передали Индии заказанный корабль на десять лет позже срока, а сумма контракта выросла за это время в три раза. Сами россияне признают, что шансы на то, что кто-то решит теперь купить у них корабли такого класса, невелики.

И, наконец, остается вопрос российской официальной стратегии, основной упор в которой делается на защиту собственной территории. Специалисты в России подчеркивают, что создание авиагрупп нельзя назвать первоочередной задачей для реализации российских интересов. При этом они добавляют, что "проекция силы во всем мире выглядит заманчивой перспективой".

Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)