В Приморье пройдет финальный этап армейского конкурса "Морской десант"
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Морской десант - 2017. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заключительный этап международного конкурса "Морской десант", в котором участвуют военные Китая, РФ, Ирана и Венесуэлы, пройдет среду на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.
"На финальной гонке экипажи боевых машин должны будут преодолеть маршрут протяженностью в 12 километров с 11 препятствиями: колейный мост, проход в минном поле, змейка, железнодорожный переезд и другие", - сказал он.
По результатам первых двух этапов соревнований лидирует команда Китая, с небольшим отрывом на втором месте идет команда России, замыкают команды Ирана и Венесуэлы.
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08.08.2017
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