В Приморье пройдет финальный этап армейского конкурса "Морской десант"



Морской десант - 2017. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Морской десант - 2017. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Заключительный этап международного конкурса "Морской десант", в котором участвуют военные Китая, РФ, Ирана и Венесуэлы, пройдет среду на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

"На финальной гонке экипажи боевых машин должны будут преодолеть маршрут протяженностью в 12 километров с 11 препятствиями: колейный мост, проход в минном поле, змейка, железнодорожный переезд и другие", - сказал он.

По результатам первых двух этапов соревнований лидирует команда Китая, с небольшим отрывом на втором месте идет команда России, замыкают команды Ирана и Венесуэлы.