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ВВС Индонезии получили из ремонта в Белоруссии два истребителя Су-27СК

09.08.2017 bmpd.livejournal.com 163 0
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Как сообщил индонезийский веб-ресурс fajaronline.com , 3 августа 2017 года на индонезийскую военно-воздушную базу Sultan Hasanuddin (Макассар, Сулавеси) тяжелым транспортным самолетом Ан-124-100М-150 украинской авиакомпании "Антонов" (регистрационный номер UR-82009) были доставлены прошедшие ремонт в Белоруссии на ОАО "559 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи) два истребителя Су-27СК из состава базирующейся на этом аэродроме 11-й эскадрильи 5-го авиационного крыла ВВС Индонезии (самолеты с индонезийскими бортовыми номерами TS-2701 и TS-2702).

Выгрузка двух истребителей Су-27СК (бортовые номера TS-2701 и TS-2702) ВВС Индонезии из транспортного самолета Ан-124-100М-150 авиакомпании "Антонов" после прохождения ремонта в Белоруссии на ОАО "559 Авиационный ремонтный завод" (Барановичи). Авиабаза Sultan Hasanuddin (Макассар, Сулавеси), 03.08.2017 (с) fajaronline.com

Данные истребители Су-27СК с бортовыми номерами TS-2701 и TS-2702 (заводские номера 36911040103 и 36911040205) постройки КнААЗ были поставлены ВВС Индонезии в августе 2003 года вместе с двумя двухместными истребителями Су-30МК и двумя боевыми вертолетами Ми-35П в рамках контракта с ФГУП "Рособоронэкспорт" общей стоимостью 192 млн долл от апреля 2003 года.

Оба самолета были отправлены на ремонт в Барановичи транспортным самолетом Ан-124-100 российской авиакомпании "Волга-Днепр" 9 декабря 2015 года. Согласно данным, выложенным на веб-ресурсе forums.airforce.ru , оба эти Су-27СК эксплуатировались в ВВС Индонезии весьма ограниченно (общий их налет до ремонта составил всего 693 ч и 348 ч соответственно) и последние несколько лет до отпраки в ремонт пребывали в отстое.

В последующем ВВС Индонезии в 2010 году по дополнительному контракту получили еще три модифицированных истребителя Су-27СКМ (бортовые номера с TS-2703 по TS-2705) постройки КнААЗ, также состоящие на вооружении 11-й эскадрильи на авиабазе Sultan Hasanuddin.

В настоящее время на ОАО "559 Авиационный ремонтный завод" в Барановичах находятся в ремонте также два первых истребителя Су-30МК ВВС Индонезии (бортовые номера TS-3001 и TS-3002, заводские номера 79810384513 и 79810384614), полученных Индонезией в конце 2003 года в рамках того же контракта, что и два отремонтированных Су-27СК и также принадлежащих к 11-й эскадрилье. Оба этих Су-30МК не эксплуатировались с 2015 года и были доставлены с авиабазы Sultan Hasanuddin на ремонт в Барановичи рейсом самолета Ан-124 15 марта 2017 года.
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индонезия
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Ми-35
Су-27
Су-27СК
Су-30
Су-30МК
Компании
Антонов ГП
РОЭ

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