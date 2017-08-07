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На учениях "Индра-2017" корабли отработают морскую и воздушную блокаду

08.08.2017 РИА Новости 47 0
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Совместное маневрирование индийских и российских военных кораблей. Архивное фото
Совместное маневрирование индийских и российских военных кораблей. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии на практической части учений "Индра-2017" отработают создание частичной морской и воздушной блокады условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"При розыгрыше практической части учения корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии отработают задачи по организации совместной противовоздушной обороны на переходе морем и созданию частичной морской и воздушной блокады условного противника", - говорится в сообщении.

Морская часть учений "Индра-2017" пройдет в акватории Петра Великого и на полигоне "Мыс Клерк" в Приморье.

Экипажи отработают конвоирование судов, создание гуманитарных коридоров, передачу различных грузов на ходу, задержание и досмотр судов, условно захваченных пиратами. Кроме того, будет проведен поиск подводной лодки условного противника и встречный морской бой.

Также на учениях планируется отработать высадку десанта и занятие береговой линии с использованием десантных кораблей.

Летчики морской авиации в свою очередь проведут вертолетное учение, в частности отработают посадку на палубу.

В пресс-службе отмечают, что планируется провести артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям. Планируется задействовать от обеих сторон три эсминца, большой противолодочный корабль, судно комплексного снабжения, дизельную подводную лодку.

В этом году российско-индийские учения впервые пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в 2016 году военно-морских, авиационных и антитеррористических учений будут проведены одни учения с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.
07.08.2017
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принадлежат РИА Новости
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