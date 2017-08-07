На учениях "Индра-2017" корабли отработают морскую и воздушную блокаду



Совместное маневрирование индийских и российских военных кораблей. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов Совместное маневрирование индийских и российских военных кораблей. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии на практической части учений "Индра-2017" отработают создание частичной морской и воздушной блокады условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"При розыгрыше практической части учения корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии отработают задачи по организации совместной противовоздушной обороны на переходе морем и созданию частичной морской и воздушной блокады условного противника", - говорится в сообщении.

Морская часть учений "Индра-2017" пройдет в акватории Петра Великого и на полигоне "Мыс Клерк" в Приморье.

Экипажи отработают конвоирование судов, создание гуманитарных коридоров, передачу различных грузов на ходу, задержание и досмотр судов, условно захваченных пиратами. Кроме того, будет проведен поиск подводной лодки условного противника и встречный морской бой.

Также на учениях планируется отработать высадку десанта и занятие береговой линии с использованием десантных кораблей.

Летчики морской авиации в свою очередь проведут вертолетное учение, в частности отработают посадку на палубу.

В пресс-службе отмечают, что планируется провести артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям. Планируется задействовать от обеих сторон три эсминца, большой противолодочный корабль, судно комплексного снабжения, дизельную подводную лодку.

В этом году российско-индийские учения впервые пройдут в межвидовом формате. Вместо проводимых в 2016 году военно-морских, авиационных и антитеррористических учений будут проведены одни учения с привлечением сил Тихоокеанского флота, личного состава, вооружения и техники авиационных и сухопутных частей Восточного военного округа.