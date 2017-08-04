Эр-Рияд обзавелся "невидимками"



Королевство Саудовская Аравия все-таки приморская страна, поэтому моряки здесь уважаемая профессия.

Источник: Reuters Королевство Саудовская Аравия все-таки приморская страна, поэтому моряки здесь уважаемая профессия.Источник: Reuters

Французские фрегаты составили ядро надводных сил саудовского флота

В последние годы роль самостоятельных игроков в военно-политических событиях в различных уголках земного шара примеряют на себя страны, которые раньше либо играли роль верных союзников более крупных держав, либо же и вовсе не лезли в международную политику, занимаясь больше вопросами экономического характера. Одним из государств, которое в последнее время активно защищает свои национальные интересы с помощью как политических, так и чисто военных методов, является Саудовская Аравия. При этом Эр-Рияд уже не одно десятилетие проводит планомерную политику наращивания боевого потенциала своих вооруженных сил, одним из пунктов которой является достаточно амбициозная, и отнюдь не только по региональным меркам, программа военно-морского строительства.

В частности, ровно 15 лет назад, в середине 2002 года, в боевой состав Королевских ВМС Саудовской Аравии вошел головной корабль из серии фрегатов УРО, разработанных по заказу Эр-Рияда на базе известных французских фрегатов УРО типа "Лафайет". Всего в рамках программы, получившей название "Савари II", флот Саудовской Аравии пополнился тремя однотипными боевыми кораблями, которые до сих пор формируют боевое ядро надводных сил флота.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Военно-политическое руководство Саудовской Аравии уже не в первый раз принимало решение пополнить боевой состав национальных Военно-морских сил за счет прямой закупки боевых кораблей зарубежной разработки и постройки созданных на базе уже имеющихся и хорошо зарекомендовавших себя проектов. Так, в октябре 1980 года в рамках рассчитанной на семь лет программы "Савари I" с группой европейских компаний был подписан пакет контрактов, предусматривавших доработку под требования Эр-Рияда фрегатов УРО проекта F2000 (новый проект получил обозначение F2000S, головной корабль - "Медина"), постройку на судоверфях французских компаний четырех кораблей данного типа, а также осуществление подготовки личного состава экипажей и технических специалистов.

Согласно положениям программы, компании-подрядчики обязались передать Королевским ВМС Саудовской Аравии также два судна снабжения и 24 вертолета корабельного базирования "Дофин-2" (большей частью вооруженных ПКР AS-15), а также обеспечить техобслуживание передаваемых кораблей и судов в течение последующих 17 лет. Программа была реализована в срок, и к 1988 году все корабли и суда были приняты в боевой состав флота и приступили к решению возложенных на них задач (четвертый фрегат УРО был передан заказчику уже в августе 1986 года). Кстати, название программы – "Савари" было выбрано в честь знаменитой победы в морском сражении арабского флота над военным флотом Византии в 655 году н.э. и было призвано отразить всю значимость данного проекта, благодаря реализации которого фактически и были созданы современные Королевские ВМС Саудовской Аравии.

В настоящее время все четыре корабля типа "Медина" по-прежнему входят в боевой состав Военно-морских сил Саудовского Королевства и базируются на военно-морской базе Джидда. В конце 1990-х годов корабли в рамках подписанного контракта стоимостью 4 млрд франков прошли на верфи компании DCN в Тулоне модернизацию (проект "Mouette"), в рамках которой фрегаты получили усовершенствованную БИУС, новую модификацию противокорабельного ракетного комплекса "Отомат" и систему обеспечения посадки вертолета и его крепления на вертолетной площадке "Samahe 110". Кроме того, модернизации подвергся и гидроакустический комплекс кораблей. Головной фрегат УРО "Медина" покинул судоверфь в апреле 1997 года, а последний – "Таиф" – в марте 2000 года.

Полное водоизмещение фрегатов УРО типа "Медина" составляет 2870 т, длина наибольшая – 115,0 м, ширина наибольшая – 12,5 м, а осадка по бульбовому обтекателю антенны ГАС – 4,9 м. Главная энергоустановка – двухвальная комбинированная дизель-дизельная (CODAD), в составе четырех дизельных двигателей типа SEMT-Pielstick 16 PA6 280V BTC суммарной мощностью 38 400 л.с. (28 МВт). Корабль может развивать скорость полного хода 30 узлов, а дальность плавания составляет 6500 миль – на скорости 18 узлов или 8000 миль – на скорости 15 узлов. Экипаж – 179 человек, в том числе 15 офицеров.

Вооружение кораблей – достаточно разнообразное и включает: одну 100-мм артустановку Creusot-Loire Mk2 с дальностью стрельбы до 17 км (масса снаряда – 13,5 кг), две спаренные 40-мм артустановки Breda с дальностью стрельбы до 12,5 км (масса снаряда – 0,96 кг), две счетверенные пусковые установки дозвуковых ПКР "Отомат" Mk2 с дальностью пуска до 160 км (масса БЧ – 210 кг), одна пусковая установка ЗРК "Кроталь Наваль" на восемь ракет (общий боезапас – 26 ЗУР, дальность стрельбы – 13 км, масса БЧ – 14 кг), четыре 533-мм торпедных аппарата для стрельбы противолодочными торпедами ECAN F17P с дальностью хода 20 км (масса БЧ – 250 кг), многочисленные радиотехнические комплексы и средства РЭБ, а также один вертолет SA 365F "Дофин-2".

ЗАКРЕПЛЕНИЕ УСПЕХА

В конце 1980-х годов военно-политическое руководство Саудовской Аравии приняло решение разместить во Франции предварительную заявку на проектирование на базе фрегата УРО проекта F3000 – с учетом национальных требований специализированного корабля проекта F3000S. Способного не только эффективно бороться с надводными кораблями и подводными лодками противника, но и позволяющего эффективно обеспечивать противовоздушную и противоракетную оборону отдельных кораблей и судов, а также отрядов боевых кораблей и конвоев от атак различных средств воздушного нападения. И 11 июня 1989 года соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали министры обороны Саудовской Аравии и Франции. В документе указывался срок подписания окончательного контракта – конец 1990 года, однако в дело вмешалась, как всегда, большая политика, а точнее, первая Война в Заливе в 1990–1991 годах. Проще говоря, Эр-Рияду тогда стало не до фрегатов.

В итоге только 19 ноября 1994 года, наконец, был дан официальный старт рассчитанной на девять лет программе "Савари II", в рамках которой с французскими компаниями – при посредничестве французского государственного экспортного агентства SOFRESA – было подписано несколько соглашений и контрактов. Они предусматривали доработку под требования Королевских ВМС Саудовской Аравии и постройку двух фрегатов УРО проекта F3000S (тип "Эр-Рияд"). Вооружение кораблей должно было иметь возможность для перехвата атакующих корабль ракет новейшей зенитной ракетной системой "Арабель"/"Астер". А также обеспечивать обучение личного состава экипажей кораблей, подготовку технического персонала и обустройство пункта базирования данных фрегатов (на территории ВМБ Джидда, там же французскими специалистами был сформирован специализированный учебный центр).

Фрегат УРО проекта 3000S во многом напоминал французский фрегат УРО типа "Лафайет" (последний приобрел в буквальном смысле мировую известность благодаря съемкам в 17-м фильме "Бондианы", названном "Золотой глаз"), а состав его вооружения включал одну 100-мм артустановку "Компакт", восемь ПУ ПКР "Экзосет" MM40 Block 2, ЗРК "Кроталь Наваль" с комбинированной радиолокационной/оптико-электронной системой наведения "Кастор" IIJ, комплексом РЭБ "Дагэ" Mk 2 и РЛС ОВНЦ типа DRBV 15C. Кроме того, состав радиотехнического вооружения кораблей был дополнен РЛС ОВЦ большой дальности DRBV 26 "Юпитер", модернизированной БИУС "Тавитак" и усовершенствованными комплексами РЭБ, связи и обмена данными.

Впрочем, подтверждение по контракту было выдано со стороны Саудовской Аравии только в апреле 1997 года, а 25 мая 1997 года были, наконец, подписаны производственные контракты с конкретными компаниями-подрядчиками. Причем количество закупаемых кораблей было увеличено с двух до трех, а также был пересмотрен состав их ракетно-артиллерийского и радиотехнического вооружения. Наиболее значимыми изменениями стали замена ЗРК "Кроталь Наваль" на ЗРС "Астер 15" с подпалубной контейнерной установкой вертикального пуска ракет типа "Сильвер А43" и РЛС DRBV 15C – на многофункциональный радиолокационный комплекс управления огнем "Арабель". Также корабли типа "Эр-Рияд" получили активную низкочастотную опускаемую ГАС и торпедные аппараты увеличенного калибра. В итоге стоимость программы возросла до 19 млрд франков.

Главным подрядчиком по программе "Савари II" была определена компания "Томсон-CSF" (сегодня это компания "Талес"), а основным субподрядчиком и ответственным за собственно кораблестроительную часть программы стала компания "DCN Интернэшнл". Интересно, что в сентябре 2002 года обе компании решили объединить свои экспорто ориентированные бизнесы в области военного кораблестроения под "крышей" единой компании, получившей название "Армарис". Однако, как показали последующие годы работы новой компании, идея была до конца не проработана и экономически не оправдала себя, в результате чего впоследствии компания "Армарис" была ликвидирована и ее соответствующие подразделения вновь вошли в состав своих материнских компаний – "DCNS" и "Талес".

29 октября 2004 года фрегаты УРО "Эр-Рияд" и "Мекка" покинули французскую военно-морскую базу Тулон и взяли курс на саудовскую военно-морскую базу Джидда, куда они и прибыли, преодолев Средиземное и Красное моря, 7 ноября того же года. Третий корабль, "Дамман", последовал за ними в 2005 году.

ПРОЕКТ F3000S

Отличительной особенностью данных кораблей, впрочем, как и всех фрегатов УРО семейства "Лафайет", стало широкое применение в процессе проектирования и постройки технологий малозаметности "стелс". В частности, были существенно снижены заметность кораблей в радиолокационном диапазоне, а также величина их акустического, инфракрасного и электромагнитного полей, что удалось достичь путем реализации следующих мероприятий:

– обводы корпуса и надстроек сделаны плавными, конструкторы избежали любых двугранных или трехгранных элементов с 90-градусным изломом, внутрь убрано максимальное количество систем вооружения, радиотехнических средств и плавсредств, большая часть отверстий в корпусе и бортах – закрыты легкими водонепроницаемыми заслонками;

– агрегаты ГЭУ смонтированы на виброизолирующих платформах;

– установлены гребные винты новой конструкции и новейшая система размагничивания.

Фрегаты УРО типа "Эр-Рияд" отличаются высоким уровнем автоматизации процессов управления и применения различных корабельных систем и вооружения.

Полное водоизмещение фрегатов составляет 4650 т, длина наибольшая – 135 м, ширина наибольшая – 17,2 м, максимальная осадка – 4,1 м. По внешнему виду они представляют собой фактически увеличенную версию спроектированных для ВМС Франции фрегатов УРО типа "Лафайет". Увеличение длины на 8 м вызвано в основном требованием Королевских ВМС Саудовской Аравии разместить на кораблях РЛС DRBV 26 и УВП типа "Сильвер".

Пожалуй, главным конструктивным отличием саудовских фрегатов от французского базового проекта стало использование в корабельных надстройках не композитных материалов – как у кораблей для французского флота, а стали (надстройки фрегатов УРО типа "Эр-Рияд" выполнены практически полностью из стальных сплавов). При этом, однако, более широко были использованы различные краски и покрытия, поглощающие тепловое и радиолокационное излучение, а конструктивные элементы ГЭУ, дымовые трубы и воздуховоды системы вентиляции были максимально укрыты теплоизоляцией. Внедрены также дымопоглощающие устройства и система охлаждения отработанных газов.

В процессе проектирования фрегатов УРО типа "Эр-Рияд" были реализованы различные мероприятия с целью повышения их пожаровзрывобезопасности, в том числе установлены двойные прочные водонепроницаемые переборки, выполнено бронирование наиболее важных отсеков и элементов корпуса (надстроек). Экипаж корабля – 181 человек, включая 25 офицеров и одного флагмана (адмирала) – размещается в достаточно комфортабельных каютах и маломестных кубриках.

Главная энергоустановка кораблей – двухвальная комбинированная дизель-дизельная (CODAD), в составе четырех дизельных двигателей SEMT-Pielstick 16 PA6 STC суммарной выходной мощностью 28 000 л.с. (20,72 МВт). Гребные винты – регулируемого шага, типа acbLIPS, а в носовой части установлено подруливающее устройство, с целью повышения маневренных свойств корабля в узкостях и гаванях. Корабли способны развивать максимальную скорость хода 24,5–25 узлов, а дальность плавания достигает 8000 миль – при скорости хода 12 узлов. При скорости хода 15 узлов дальность плавания составляет 7000 миль.

Дополнительно к стандартным успокоителям качки на кораблях типа "Эр-Рияд" была установлена отличающаяся высокой степенью автоматизации система уменьшения влияния продольной и килевой качки типа STAF, которая позволяет, например, эксплуатировать корабельный вертолет 10-тонного класса при волнении моря до 6 баллов включительно.

Навигационное оборудование и комплекс кораблевождения для кораблей типа "Эр-Рияд" был разработан подразделением "DCN Ruelle" на базе стандартной системы "Шипмастер", причем вариант для фрегатов УРО проекта F3000S во многом схож с модификацией, установленной на борту французских атомного авианосца "Шарль де Голль" и десантных кораблей-доков типа "Сирокко".

Исполнителем работ по разработке и интеграции на борт фрегатов систем боевого управления и управления вооружением была назначена компания "Сауди фригейт комбат систем" (Saudi Frigate Combat System) – совместное предприятие, специально созданное для данной цели компаниями "Талес" и "DCN", и затем ставшее дочерней компанией "Армарис".

Основу "мозгов" фрегатов УРО типа "Эр-Рияд" составила боевая информационно-управляющая система (БИУС) типа SENIT 7, представляющая собой дальнейшее и сильно усовершенствованное развитие БИУС типа "Тавитак 2000", поставлявшейся с фрегатами УРО типа "Лафайет" для ВМС Франции и ВМС Тайваня (фрегаты УРО типа "Браво"). Отличительными особенностями новой БИУС стали шина данных с двойным резервированием, для чего на корабле установлены главный и резервный компьютеры, и внедрение специального контура ПВО, аналогичного примененному на БИУС типа SENIT 8, созданной для атомного авианосца "Шарль де Голль". На боевом посту БИУС размещены восемь консолей типа "Виста", которые предназначены для операторов боевых постов: РЛС ОВЦ большой дальности; контура ПВО; отображения надводной обстановки; корабельных систем РЭБ; тактической обстановки; вахтенного офицера электромеханической БЧ; общей информации; систем связи. Еще одна консоль – дежурного по кораблю – установлена на ходовом мостике.

На кораблях установлен интегрированный комплекс радиосвязи, созданный на базе широко известной системы "THOMNET".

ВООРУЖЕНИЕ

Главным оружием фрегатов УРО проекта F3000S является, как уже указывалось выше, не противокорабельный ракетный комплекс, а современная зенитная ракетная система "Евросам", включающая в свой состав собственно зенитный ракетный комплекс "Астер 15", трехкоординатную РЛС "Арабель" (рабочий диапазон I/J), а также подпалубную контейнерную установку вертикального пуска "Сильвер" А43.

РЛС "Арабель" – трехкоординатная, включает одну плоскую пассивную радиолокационную антенну с фазированной антенной решеткой, которая размещена под шарообразным радиопрозрачным обтекателем на фок-мачте корабля. Скорость вращения антенны – 60 оборотов в минуту. РЛС предназначена для поиска и обнаружения цели, сопровождения ее и выдачи информации для выработки данных целеуказания для корабельных комплексов оружия, а также для управления выпущенной ЗУР на среднем участке траектории ее полета. Интегрированная с радиолокационным комплексом система управления огнем ЗРК позволяет отображать на дисплее тактическую обстановку, выполнять классификацию цели, определение степени ее опасности, сопровождение цели, назначение боевого средства для поражения цели и выдачу данных целеуказания на ЗРК. По оценкам разработчиков, корабельная система управления огнем ЗРК способна отслеживать одновременно до 300 воздушных целей, причем работает она либо в полностью автоматическом, либо в ручном режимах.

На кораблях, построенных для Королевских ВМС Саудовской Аравии, в носовой части размещены две восьмиконтейнерные УВП типа "Сильвер" А43, боезапас зенитных управляемых ракет – 16 штук. Ракеты могут применяться в "противоракетном режиме" с дальностью пуска до 15 км или же в обычном "режиме ПВО" для уничтожения самолетов и вертолетов противника с дальностью пуска до 30 км. Проектом предусмотрена возможность размещения в случае необходимости еще двух восьмиконтейнерных УВП, а также установки вместо УВП типа "Сильвер" А43 более длинной УВП типа "Сильвер" А50, предназначенной для применения ЗУР "Астер 30" с большей дальностью пуска.

Входящая в состав ЗРК "Астер 15" зенитная управляемая ракета – двухступенчатая, с дальностью пуска от 1,7 до 30 км, может выполнять маневры с перегрузками до 60g. После пуска ракета быстро – в течение 2,5 секунд – разгоняется до скорости М=3, после чего происходит отделение стартового двигателя (ускорителя). На среднем участке траектории полета бортовая ЭВМ ракеты получает обновленные данные целеуказания от корабельной РЛС "Арабель", а на конечном участке система наведения ракеты переходит на автономный режим – включается активная радиолокационная головка самонаведения AD4A.

В целом это первый случай экспорта зенитной ракетной системы "Евросам" и зенитного ракетного комплекса "Астер 15". С марта 2004 года экипажи всех трех фрегатов УРО проекта F3000S приступили к боевым стрельбам с использованием ЗРК "Астер 15", стрельбы проводились в полигоне отработки корабельного вооружения недалеко от побережья Франции. Первым стрельбу выполнял фрегат УРО "Дамман" – 23 марта 2004 года на полигоне у юго-западного побережья Франции. Ракетная стрельба выполнялась по воздушной мишени типа С22, которая была запущена с территории вышеозначенного полигона, а затем была успешно обнаружена РЛС "Арабель", сопровождалась ею и была уничтожена, израсходована всего одна ЗУР "Астер 15". Вторая ракетная стрельба выполнялась фрегатом УРО "Эр-Рияд" на полигоне на юге Франции 7 сентября того же года. Это был заключительный этап процесса подготовки экипажа корабля, стрельба выполнялась по такой же воздушной мишени, была израсходована также одна ракета. Последняя ракетная стрельба проводилась 29 сентября 2004 года экипажем фрегата УРО "Мекка" там же и также саудовским экипажем. Результат стрельбы – поражение воздушной мишени первой же ракетой.

Главным ударным оружием фрегатов УРО проекта F3000S является противокорабельный ракетный комплекс "Экзосет" MM40 Block 2, на кораблях установлены пусковые установки в виде двух блоков на четыре ракеты каждый – они находятся на верхней палубе между мачтами корабля. Боезапас комплекса – восемь ПКР. Управление производится с боевого поста, оборудованного терминалом типа ITL 70.

Первоначально, по предварительному контракту от 1997 года, проектируемые для Королевских ВМС Саудовской Аравии фрегаты УРО типа "Эр-Рияд" должны были оснащаться 100-мм артустановками "Компакт". Одной из основных целей при этом являлась универсализация корабельной артиллерии на боевых кораблях основных классов – аналогичная артсистема была установлена на уже эксплуатировавшихся к тому времени в саудовском флоте фрегатах УРО проекта F2000S. Причем головной корабль, "Эр-Рияд", даже получил эту 100-мм артустановку и именно с ней проходил ходовые испытания. Однако затем командование Королевских ВМС Саудовской Аравии пересмотрело свое решение и потребовало внести в проект изменение – поставить вместо 100-мм АУ "Компакт" артиллерийскую установку "Супер Рэпид" калибра 76 мм (76/62). Причем конструкция ее башни была уже новая – с меньшей радиолокационной заметностью. Данные артустановки установили на строящиеся фрегаты УРО "Дамман" и "Мекка", а затем – и на "Эр-Рияд". Управление артиллерийским огнем – при помощи комбинированной радиолокационной/оптико-электронной СУО "Кастор IIJ", боевой пост которой размещен над ходовым мостиком. Кроме того, на кораблях установлены по две 20-мм артустановки F2, они находятся на правом и левом бортах, у переднего блока надстройки корабля.

Корабли оснащены различным радиотехническим вооружением – радиолокационными и гидроакустическими станциями, комплексами радиосвязи, средствами РЭБ и пр.

В качестве основного средства обнаружения воздушных целей, особенно на большой дальности, применена двухкоординатная РЛС DRBV 26D "Юпитер" II, работающая в диапазоне D. Станция оснащена передатчиком на основе твердотельных элементов (16 параллельных 300-ваттных транзисторов), который обеспечивает ей максимальную дальность эффективного обнаружения до 370 км. Для обнаружения подводных объектов на кораблях используются в основном буксируемые активные низкочастотные гидроакустические станции CAPTAS 20, модель UMS 4223 с небольшой 12-метровой приемной антенной. Ближе к корме установлены четыре 533-мм торпедных аппарата, предназначенных для стрельбы тяжелыми противолодочными торпедами ECAN F17P, управляемыми по проводам и оснащенными комбинированными активными/пассивными системами самонаведения. Дальность хода торпеды – 20 км, максимальная скорость – 40 узлов, масса БЧ торпеды – 250 кг.

Средства РЭБ представлены комплексом в составе системы радиотехнической разведки и постановки радиолокационных помех DR 3000 S2 (рабочий диапазон 1–18 ГГц), комплекса постановки помех средствам радиосвязи "Альтессе" (рабочий диапазон – HF, VHF, UHF), станции помех работе РЛС противника "Саламандра" В2 и станции постановки помех системам радиосвязи TRC 281. Имеется также комплекс постановки помех "Дагэ" Mk 2 в составе двух пусковых установок – они размещены побортно, рядом с 20-мм артустановками, и предназначены для постановки помех работе тепловизионных и радиолокационных средств. Калибр выстреливаемого боеприпаса типа "Лакруа" – 130 мм.

В кормовой части кораблей оборудованы взлетно-посадочная площадка и ангар для стационарного базирования корабельного вертолета 10-тонного класса. В настоящее время – вертолет SA 365F "Дофин 2", но предусмотрена возможность размещения и многоцелевого вертолета NH 90.

ПОСТРОЙКА

Процедура так называемой "первой резки металла" для будущей гордости флота Саудовской Аравии была выполнена 13 декабря 1997 года (по некоторым другим данным – только в январе 1998 года). Головной корабль, "Эр-Рияд", был спущен на воду 1 августа 2000 года, а в сентябре 2001 года приступил к ходовым испытаниям. В боевой состав Королевских ВМС Саудовской Аравии корабль вошел в июле 2002 года. Второй фрегат УРО проекта F3000S, "Мекка", был спущен на воду 20 июля 2001 года и в конце сентября следующего года вышел на ходовые испытания. Торжественная церемония передачи корабля заказчику состоялась 3 апреля 2004 года в Тулоне.

Корпус третьего и заключительного корабля в серии фрегатов УРО проекта F3000S, "Даммана", был заложен на стапеле в августе 2001 года, на воду корабль был спущен в сентябре 2002 года, а на ходовые испытания вышел в сентябре 2003 года. 29 ноября 2004 года фрегат был передан представителям заказчика на территории Франции. Здесь следует особо отметить тот факт, что заказ на три фрегата УРО обеспечил судоверфь компании "DCN" в Лорьяне работой на четыре года – в период 1999–2002 годов, что стало весьма серьезным подспорьем для практически лишенных работы – по причине отсутствия внутренних заказов – французских судостроителей.

К тому же это позволило осуществить дальнейшее развитие фрегатов УРО семейства "Лафайет" и усовершенствовать процесс проектирования и постройки кораблей основных классов. Французы даже называют фрегаты УРО проекта F3000S не иначе как "первыми по-настоящему цифровыми кораблями". Проектирование с использованием CAD-технологий осуществлялось при содействии компании "PTC": соответствующее решение было принято в отношении проекта F3000S в мае 1996 года, была использована версия CADDS 5 CAD. Компания "РТС" установила 150 рабочих станций на судоверфях компании "DCN", а еще 70 рабочих станций – на предприятиях компаний-субподрядчиков. Применение новейших методов компьютерного проектирования позволило, по оценкам специалистов компании DCN, на 17% снизить время разработки корабля, если сравнивать с проектированием базовых кораблей семейства "Лафайет".

Подготовкой экипажей кораблей и технических специалистов береговых ремонтных подразделений занимались специалисты компании NAVFCO, созданного именно для таких целей подразделения Минобороны Франции. В работах принимали участие более 200 сотрудников компании, из них – более 100 являлись военнослужащими. Подготовка осуществлялась в три этапа: теоретическая подготовка в специально построенном учебном центре в Джидде (первые шесть месяцев; с момента ее открытия в январе 2002 года в ней прошли обучение более 600 военнослужащих; на территории учебного центра постоянно находились 43 специалиста компании – в основном откомандированные военнослужащие ВМС Франции; подготовка – по 26 специальностям, в 14 классах, двух лекционных комнатах, трех компьютерных классах-тренажерах и 15 демонстрационных классах и различных тренажерах); специальная подготовка в течение 11 месяцев на территории Франции – включая 80 суток в море, "наработанных" в течение 9 месяцев; и, наконец, заключительный период продолжительностью 9 недель – сдача курсовых задач в акватории Красного моря. Что касается инженерно-технического персонала береговых подразделений Королевских ВМС Саудовской Аравии, то они также проходили во Франции: каждая из шести групп проходила обучение в течение восьми лет, выпуск последней группы состоялся в 2009 году.

Владимир Щербаков