Израиль планирует к 2025 году обновить парк вертолетов CH-53 "Ясур"
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Средний транспортный вертолет CH-53GA (Sikorsky)
Источник: http://www.tigersweb.cz
ЦАМТО, 4 августа. Израиль планирует к 2025 году обновить парк тяжелых транспортных вертолетов CH-53 "Ясур" и рассматривает два варианта приобретения новых машин.
Как сообщает Jerusalem Post, Военно-воздушные силы Израиля эксплуатируют вертолеты CH-53 с 1969 года. Несмотря на проведенную модернизацию и продление сроков эксплуатации, их необходимо будет заменить в ближайшие годы.
Кандидатами на замену устаревших машин являются CH-47F "Чинук" компании Boeing и CH-53K "Си Стэллион" компании Sikorsky.
Финансирование закупки, как предполагается, будет осуществляться за счет средств американской военной помощи Израилю (в сентябре 2016 года был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление Израилю американской военной помощи в сумме 38 млрд. долл. в течение следующего десятилетия).
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05.08.2017
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