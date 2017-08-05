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Израиль планирует к 2025 году обновить парк вертолетов CH-53 "Ясур"

06.08.2017 ЦАМТО 100 0
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CH-53GA
Средний транспортный вертолет CH-53GA (Sikorsky)
Источник: http://www.tigersweb.cz

ЦАМТО, 4 августа. Израиль планирует к 2025 году обновить парк тяжелых транспортных вертолетов CH-53 "Ясур" и рассматривает два варианта приобретения новых машин.

Как сообщает Jerusalem Post, Военно-воздушные силы Израиля эксплуатируют вертолеты CH-53 с 1969 года. Несмотря на проведенную модернизацию и продление сроков эксплуатации, их необходимо будет заменить в ближайшие годы.

Кандидатами на замену устаревших машин являются CH-47F "Чинук" компании Boeing и CH-53K "Си Стэллион" компании Sikorsky.

Финансирование закупки, как предполагается, будет осуществляться за счет средств американской военной помощи Израилю (в сентябре 2016 года был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий предоставление Израилю американской военной помощи в сумме 38 млрд. долл. в течение следующего десятилетия).
05.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
Компании
Boeing
Sikorsky Aircraft

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