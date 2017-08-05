Зрители конкурса "Ключи от неба-2017" в Астраханской области увидят авиашоу



Комплекс ПВО С-300М на полигоне Ашулук

Источник: structure.mil.ru Комплекс ПВО С-300М на полигоне АшулукИсточник: structure.mil.ru

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Зрители международного конкурса "Ключи от неба-2017" увидят авиационное шоу и боевые пуски С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Начнётся всё с демонстрационных полётов пилотажных групп 185 Центра боевого применения и боевой подготовки Воздушно-Космических Сил Российской Федерации. Лётчики на самолётах Миг-29 проведут воздушный бой с уничтожением воздушной мишени и покажут своё мастерство, выполняя различные фигуры высшего пилотажа на самолёте Су-30СМ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители также увидят марш зенитного ракетного дивизиона С-300ПМ2, со стрельбой боевой машиной "Панцирь-С" по воздушным и наземным целям в движении. Победители соревнований в этапе вождения автомобильных базовых шасси МАЗ-543 продемонстрируют своё мастерство в преодолении различных препятствий и выполнении манёвров.

Добавляется, что с концертной программой выступит Астраханский государственный ансамбль песни и танца. Помимо этого для гостей конкурса развернута масштабная статистическая экспозиция современной техники и вооружения противовоздушной обороны, выставка ракет-мишеней, информационные стенды военных учебных заведений и предприятий оборонно-промышленного комплекса, производящих технику для систем противовоздушной и противоракетной обороны нашей страны.

Завершатся торжественные мероприятия церемонией спуска флага, символизирующей закрытие Второго международного конкурса боевых расчётов зенитных ракетных войск "Ключи от неба - 2017".