Российские и китайские моряки проводят совместные учения на Дальнем Востоке



Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские и китайские моряки в ходе второго этапа совместных учений "Морское взаимодействие-2017" на Дальнем Востоке отработают вопросы взаимодействия при защите морских коммуникаций, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 1 ранга Владимир Матвеев.

Сейчас, по его словам, во Владивостоке проходит конференция по организации второго этапа российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2017". В ее ходе представители двух стран обсудят замысел и районы проведения учений, определят состав сил и средств, а также порядок материального обеспечения отрядов кораблей. Кроме этого, представители китайской стороны осмотрят полигон Горностай, на котором пройдет один из эпизодов учения, и место стоянки кораблей.

"Планируется, что в ходе учения будут отработаны вопросы взаимодействия группировок кораблей ТОФ и ВМС КНР при выполнении задач по защите морских коммуникаций. Для совместных действий в море планируется привлечь надводные боевые корабли, вспомогательные суда и палубную авиацию ТОФ и ВМС КНР", - сказал Матвеев.

Он напомнил, что первый этап "Морского взаимодействия" прошел в конце июля на Балтийском флоте. Матвеев отметил, что подобные учения проводятся между флотами России и Китая на регулярной основе уже в шестой раз. Их цель - укрепление сотрудничества флотов и противостояние различным угрозам в море. В последний раз такое учение прошло в сентябре 2016 года в Южно-Китайском море.