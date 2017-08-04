В Москве проходят необычные военные игры (Savon Sanomat, Финляндия)



1-й этап конкурса "Танковый биатлон" - "Индивидуальная гонка". День четвертый

Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов 1-й этап конкурса "Танковый биатлон" - "Индивидуальная гонка". День четвертыйИсточник: © РИА Новости, Евгений Биятов

С заросшего иван-чаем поля доносятся выстрелы пушек. Публика кричит "ура", когда команда Лаоса попадает в мишень.

На подмосковном полигоне Алабино проходят соревнования по танковому биатлону. Они идут в рамках международных игр, проводимых Министерством обороны России. Их здесь называют военной олимпиадой.

Танковые поединки устраивают и в западных странах. Но в России это мероприятие превратили в семейное представление.

В играх принимают участие 28 стран, и соревнования танков являются лишь одним из почти 30-ти видов состязаний. Помимо эффектных танковых и авиационных соревнований, военнослужащие будут демонстрировать свое мастерство в том числе и в приготовлении пищи на полевой кухне.

Открытие игр в Алабино посетили тысячи зрителей. Борис, приехавший сюда вместе с женой и сыном, считает идею прекрасной. Его жена Дарья говорит о чувстве патриотизма.

"Приятно видеть потенциал и военную мощь России", - говорит она.

Честолюбие министра

По словам российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра, Армейские игры являются детищем министра обороны Сергея Шойгу. Шойгу понимает необходимость публичности.

"Он считает это отличным пиаром. Так это или нет, не знаю", - говорит Фельгенгауэр.

Одним из примеров действий Шойгу в области публичности является создание в Московской области парка "Патриот", где проходило открытие Армейских игр.

Шойгу отличается от многих других министров - он действительно является политиком. Прочих Фельгенгауэр называет технократами и бюрократами.

"Для них важны хорошие отношения с Путиным, но их нисколько не заботит, что о них думают люди", - отмечает он.

У Шойгу, наоборот, есть политическое честолюбие, и он сумел создать себе хорошую репутацию.

"Может быть, он хочет когда-нибудь стать президентом России, не исключаю эту возможность. Он делает то, что приносит ему популярность. В рейтинге популярности он находится на втором месте после Путина. Остальные - далеко позади", - говорит эксперт.

Фельгенгауэр считает, что от военных игр откажутся сразу же, как только Шойгу покинет свой пост.

В соревнованиях в основном используется российская техника

В числе участников есть только одна страна НАТО - Греция, хотя приглашения были разосланы и другим. В первый день игр в соревнованиях принимали участие Лаос, Таджикистан, Уганда и Ангола.

По информации министерства обороны Финляндии, страна получила приглашение в феврале этого года, но отказалась от участия.

Впервые игры были проведены в 2015 году. Фельгенгауэр считает, что в них могли бы принимать участие и западные страны, если бы захват Крыма не охладил взаимоотношения. По его словам, изначально задача игр состояла в том, чтобы способствовать улучшению отношений между вооруженными силами разных стран.

"До захвата Крыма представители вооруженных сил западных стран говорили мне, что собираются участвовать в Играх", - рассказывает он.

По мнению Фельгенгауэра, с технической точки зрения в соревнованиях нет большого смысла, потому что они проводятся в основном на российской технике. Сравнить технику разных стран невозможно.

Китай, Белоруссия и Индия привезли свои танки, но только у Китая машины - полностью собственного производства. У белорусов - модифицированные танки Т-72, у индийцев - российские Т-90.

Илона Вихонен (Ilona Vihonen)