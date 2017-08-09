Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?

09.08.2017 Военное обозрение 1149 2
0
Понравилась новость?
 +3
Военнослужащая ВС Никарагуа
Участница команды Никарагуа перед началом репетиции международного этапа конкурса Танковый биатлон Армейских международных игр-2017 в Алабино
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

Британское издание Daily Mail решило прокомментировать военные соревнования, организованные Россией. Речь идёт о международном военном турнире «АРМИ-2017». Особого внимания удостоились действия российских танкистов во время проведения состязаний по танковому биатлону. В общей сложности в танковом биатлоне принимают участие команды из 19 стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Индия, Китай, Армения, Азербайджан, Монголия, Кыргызстан, Таджикистан, Ангола, Уганда, Зимбабве, Венесуэла, Иран, Лаос, Сербия, Никарагуа и Кувейт.


В полуфинал вышли представители 12 государств-участниц международных армейских игр. С первым результатом в полуфинале оказались и российские танкисты. При этом весь пьедестал почёта в индивидуальной гонке заняли именно российские экипажи.


Британское СМИ назвало действия российских экипажей танков Т-72 «демонстрацией военной мощи России». При этом в издании заявлено, что конкурс танковых экипажей выглядит по-настоящему впечатляющим и является «соревнованием для настоящих мужчин». Отмечено, что основная конкуренция ожидалась между российскими модернизированными Т-72, китайскими Type-96B и «индийскими» Т-90С «Бхишма». В итоге российские экипажи заставили китайских и индийских танкистов бороться исключительно между собой – за место, которое не попадает на пьедестал.


В китайской прессе отмечают, что танковые соревнования помогают выявлять недоработки в китайской бронетехнике и со временем эти недоработки устранять.


Пристальное внимание к военным соревнованиям приковано и в НАТО. Дело в том, что Североатлантический военный блок международных соревнований такого масштаба не проводил. При этом западные СМИ, не переставая удивляться качественной организации военно-спортивных мероприятий в РФ, продолжают упражняться в конспирологии, объявляя, что «АРМИ-2017» - попытка создать «антинатовскую военную коалицию».


Между тем, в прессе обсуждается, почему бы НАТО не отправить свои экипажи на состязания в РФ, тем более что ранее о приглашении на "АРМИ" говорилось. Эксперты уверены, что США и НАТО не отправляют экипажи в РФ вовсе не из-за наметившегося жёсткого противостояния, а из-за того, что те же американские экипажи могут не попасть в число лидеров на состязаниях по танковому биатлону. А это будет ударом по американскому имиджу "мирового гегемона" и "технологического лидера".
08.08.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Ангола
Армения
Белоруссия
Великобритания
Венесуэла
Зимбабве
Индия
Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Кувейт
Лаос
Монголия
Никарагуа
Россия
Сербия
США
Таджикистан
Уганда
Продукция
Type 96
Т-72
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
NATO
АРМИ-20XX
Танковый биатлон

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
NL
Юрий из Ред Алерт2
32
№1
09.08.2017 10:44
Такие соревнования проводятся между союзниками, страны НАТО не союзники россии, вы бы еще спросили почему Украина, Грузия не приехали на танковый биатлон в россию. Такой бред..
0
Сообщить модератору
RU
ankh-andrej
925
№2
09.08.2017 10:46
Она не просто участница. Она командир танка.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.08 13:04
  • 19
Индонезия заплатит за российские истребители маслом
  • 09.08 12:47
  • 1
Россияне хотят построить авианосец: реальный план или пропаганда? (Defence24, Польша)
  • 09.08 12:40
  • 8
С ПД-35 не сравнится: российско-китайский ШФДМС получит западный двигатель
  • 09.08 12:27
  • 2
Догнать и перегнать кукурузник
  • 09.08 12:07
  • 26
"Карбоновые призраки": углепластик скроет самолеты ВКС России от радаров
  • 09.08 11:51
  • 2
Поставленные Украине американские беспилотники оказались непригодными в Донбассе
  • 09.08 11:44
  • 3
Детали проекта самолета М-60
  • 09.08 10:53
  • 1
Бангладеш хочет купить украинские бронеавтомобили ?
  • 09.08 10:46
  • 2
Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?
  • 09.08 10:31
  • 383
Облик промышленной системы ВПК - формируем?
  • 09.08 10:23
  • 1
Троянский комплекс
  • 09.08 09:25
  • 5
Как Азербайджан будет сбивать армянские "Искандеры"
  • 09.08 09:18
  • 137
Седьмую многоцелевую подлодку проекта "Ясень" заложили на "Севмаше"
  • 09.08 09:17
  • 13
Перспективная модификация МС-21-400 будет востребована на мировом рынке
  • 09.08 08:31
  • 6
США удвоят число подлодок «Вирджиния» против России и Китая
другие обсуждаемые темы