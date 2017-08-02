На полигон Кадамовский в Ростовской области началась доставка боевой техники для показа на МВТФ ЮВО "Армия-2017"
|
|
Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Источник: http://patriot-expo.ru/
ЦАМТО, 2 августа. Более 200 образцов военной и специальной техники представят военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на площадках статичного показа современного вооружения в период проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) ЮВО "Армия-2017".
К месту проведения форума на общевойсковой полигон Кадамовский началась доставка боевых машин, танков, ракетных комплексов, артиллерийских установок, а также вертолетов армейской авиации.
Экспозиция современных образцов военной техники будет развернута на 12 площадках общей площадью около 100 тыс. кв. м.
Помимо авиации, артиллерии и бронетехники, гости форума ознакомятся с современными средствами разведки, в том числе различными беспилотными летательными аппаратами (БЛА), техникой инженерных войск, войск связи, радиационной химической и биологической (РХБ) защиты, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), военной полиции и медицинской службы.
Кроме того, свое вооружение и специальную технику представят участники форума из Национальной гвардии России и МЧС России.
С 22 по 27 августа на полигоне Кадамовский в Ростовской области состоится самое масштабное и зрелищное мероприятие с участием военнослужащих ЮВО. Более 300 современных образцов вооружения и военной техники будут представлены на площадках статичного показа и в тактических эпизодах динамики современного боя, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
|
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
29.06.2017 Путин пообещал продолжить укреплять социальные гарантии для военных
16.05.2017 Судьбу российских ударных дронов может решить новая программа вооружений
18.04.2017 Проблемы развития и применения БПЛА обсудили на конференции в КВЦ «Патриот»
05.01.2017 Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов
23.12.2016 ОПК испытала на учениях в Сербии мини-беспилотники для разведки в бою
31.10.2016 "Велосипед" для водолаза: как обучают подводников Росгвардии на Байкале
20.10.2016 Бомбу обнаружат на просвет
12.09.2016 ОПК представила перспективную спутниковую антенну на форуме "Армия-2016"