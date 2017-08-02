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На полигон Кадамовский в Ростовской области началась доставка боевой техники для показа на МВТФ ЮВО "Армия-2017"

03.08.2017 ЦАМТО 298 0
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Брифинг Армия-2017
Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Источник: http://patriot-expo.ru/

ЦАМТО, 2 августа. Более 200 образцов военной и специальной техники представят военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) на площадках статичного показа современного вооружения в период проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) ЮВО "Армия-2017".

К месту проведения форума на общевойсковой полигон Кадамовский началась доставка боевых машин, танков, ракетных комплексов, артиллерийских установок, а также вертолетов армейской авиации.

Экспозиция современных образцов военной техники будет развернута на 12 площадках общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Помимо авиации, артиллерии и бронетехники, гости форума ознакомятся с современными средствами разведки, в том числе различными беспилотными летательными аппаратами (БЛА), техникой инженерных войск, войск связи, радиационной химической и биологической (РХБ) защиты, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), военной полиции и медицинской службы.

Кроме того, свое вооружение и специальную технику представят участники форума из Национальной гвардии России и МЧС России.

С 22 по 27 августа на полигоне Кадамовский в Ростовской области состоится самое масштабное и зрелищное мероприятие с участием военнослужащих ЮВО. Более 300 современных образцов вооружения и военной техники будут представлены на площадках статичного показа и в тактических эпизодах динамики современного боя, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
02.08.2017
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