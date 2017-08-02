Южнокорейская компания KAI поставит дополнительные УБС T-50TH ВВС Таиланда
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Легкий многоцелевой истребитель KAI T-50TH
Источник: изобр. через Thai Military and Asian Region
ЦАМТО, 2 августа. Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries (KAI) сообщила о подписании 29 июля контракта на поставку ВВС Таиланда дополнительной партии из восьми реактивных учебно-боевых самолетов T-50TH "Голден Игл".
По информации агентства Yonhap, стоимость соглашения оценивается в 260 млн. долл. По данным "Шепард", оплата будет произведена несколькими траншами в течение трех лет. Согласно планам, первые два T-50TH будут переданы заказчику в 2019 году, а оставшиеся самолеты – в 2020 году.
Как ранее сообщал ЦАМТО, в сентябре 2015 года командование ВВС Таиланда заключило с Korea Aerospace Industries первый контракт на поставку четырех реактивных УБС T-50TH. Их стоимость оценивается в 3,7 млрд. батов (110 млн. долл.). Самолеты должны быть поставлены в течение 30 месяцев после подписания контракта. Соглашение включало опцион на закупку дополнительных УБС.
Новые УБС предназначены для замены устаревших L-39 "Альбатрос", которые эксплуатируются ВВС Таиланда более 30 лет. Затраты на обслуживание этих самолетов в последнее время существенно возросли.
Первая партия самолетов T-50TH, начиная с середины 2018 года, будет передана 4-му авиакрылу ВВС Таиланда, размещенному в н.п.Накхон Саван. В настоящее группа военнослужащих ВВС Таиланда проходит подготовку применению УБС.
Правительство Таиланда 11 июля 2017 года одобрило представленный командованием ВВС запрос о закупке восьми дополнительных T-50TH. Их стоимость оценивается в 8,8 млрд. батов (258 млн. долл.).
Предположительно, ВВС Таиланда требуется не менее 16 единиц T-50. Согласно данным Bangkok Post, еще четыре самолета будут приобретены в 2020 году.
T-50TH – модифицированная вооруженная версия УТС углубленной летной подготовки T-50. Представители KAI ранее подтвердили, что T-50TH будет оснащен некоторыми системами вооружения, применяемыми в версии легкого боевого самолета FA-50, но не будет оборудован средствами связи стандарта "Линк-16" и рядом других систем.
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02.08.2017
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