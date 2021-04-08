Korea Aerospace Industries намерена разработать военный транспортный самолет

ЦАМТО, 7 апреля. Korea Aerospace Industries Co. (KAI) 4 апреля объявила о намерении разработать транспортный и многоцелевой самолеты для Вооруженных сил страны.

По информации Yonhap, KAI и Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) достигли договоренности о необходимости разработки транспортных и многоцелевых самолетов для обеспечения потребностей национальных Вооруженных сил.

В настоящее время СВ, ВМС и ВВС Республики Корея эксплуатируют 30 многоцелевых и 70 транспортных самолетов. Министерство обороны нацелено на замену импортных машин самолетами национальной разработки, а в долгосрочной перспективе и на продвижение их на зарубежные рынки.

Планируемый к разработке транспортный самолет будет использоваться для выполнения различных задач, в том числе ведения разведки и патрулирования на море.

Республика Корея входит в число семи крупнейших авиастроительных стран мира, наряду с США, Великобританией, Китаем, Японией, Россией и Европейским союзом (как организацией).

KAI также рассматривает возможности выполнения разработок в области обеспечения городской аэромобильности, личных авиационных транспортных средств гражданского и военного назначения и электрифицированных самолетов.

Так, KAI намерена разработать прототип электрифицированного самолета к 2029 году. Hyundai Motor Group представляется наиболее вероятным деловым партнером компании в этой области.

KAI заявила, что в этом году сосредоточится на экспорте легких штурмовиков FA-50 и многоцелевых вертолетов "Сурион" (KUH-1) в развивающиеся страны. Так, два FA-50 планируется экспортировать в Таиланд, наряду с продвижением продаж этих самолетов Колумбии и Малайзии.

В 2020 году на фоне пандемии объем продаж компании составил 2,83 трлн. вон, что на 9,9 процента меньше, чем годом ранее (3,11 трлн. вон).

Ранее KAI поставила цель достичь объема продаж в 5 трлн. вон к 2025 году, чему способствовал рост заказов на запчасти от двух крупнейших мировых авиастроительных компаний (Airbus и Boeing) и ожидаемый рост экспорта FA-50 и вертолетов "Сурион".