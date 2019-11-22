Малайзия планирует приобрести легкие УТС/УБС

ЦАМТО, 21 ноября. Малайзия в ближайшей перспективе рассчитывает официально начать проект закупки легких боевых самолетов / УТС подготовки пилотов истребителей (LCA/FLIT) для замены ряда состоящих на вооружении платформ.

Как сообщил Jane's Defence Weekly 14 ноября представитель командования ВВС Малайзии, выступая в формате Chatham House, в планы командования ВВС входит закупка до 36 самолетов LCA с опционом на поставку еще 26 самолетов. Запрос ВВС Малайзии в настоящее время рассматривается правительством и может быть одобрен в первом квартале 2020 года.

По информации Jane's Defence Weekly, на слайде с брифинга были продемонстрированы 8 самолетов-кандидатов для замены состоящих на вооружении УТС "Хок", МиГ-29 и MB-339, а также дополнения имеющихся F/A-18 "Хорнет" и Су-30, которые позднее также будут заменены.

В частности, в качестве кандидатов на поставку самолета LCA рассматриваются FA-50 "Голден Игл" южнокорейской Korean Aerospace Industries (KAI), "Теджас" индийской Hindustan Aeronautics Limited (HAL), М-346 итальянской Leonardo, L-39NG чешской Aero Vodochody, L-15A/B китайской CAC, JF-17 пакистанско-китайской разработки, "Грипен" шведской Saab и российский Як-130.

В числе требований к самолету LCA представитель ВВС назвал возможность применения боеприпасов класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" с возможностью в перспективе наносить удары по морских целям, "экономически целесообразное" применение в операциях против незаконных вооруженных формирований, а также возможность проведения операций на двух ТВД одновременно и в короткие сроки.

Представитель ВВС не раскрыл сроки закупок, но отметил, что закупка LCA и новых многоцелевых истребителей MMCA (MultiRole Combat Aircraft) позволит сократить количество применяемых типов самолетов с пяти до двух после 2030 года. Новыми самолетами LCA будут укомплектованы три эскадрильи ВВС Малайзии, а истребителями MMCA – две эскадрильи.

Закупка самолетов LCA/FLIT осуществляется в рамках более широкой программы модернизации ВВС Малайзии, получившей название "Развитие до 2055 года" (Capability 55, CAP55). Впервые анонсированная в августе 2018 года, CAP55 представляет собой долгосрочную программу преобразований до 2055 года. Основным элементом CAP55, направленной на повышение боевого потенциала ВВС, является обеспечение возможности ведения всех типов воздушного боя двумя типами самолетов: многоцелевым боевым самолетом MRCA (Multirole Combat Aircraft) и LCA/FLIT.

CAP55 также предусматривает сокращение количества типов применяемых вертолетов до одного, транспортных самолетов – до двух (стратегические транспорты-заправщики и тактические самолеты ВТА). Кроме того, CAP55 предусматривает наличие в составе ВВС эскадрильи морских патрульных самолетов (MPA), эскадрильи разведывательных / ударных БЛА и эскадрильи раннего обнаружения и управления.