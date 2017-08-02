Командующий ВДВ заявил, что десантники всегда были примером для подражания
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Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Командующий Воздушно-десантными войсками РФ (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков в поздравлении с Днем ВДВ отметил, что именно десантники всегда были образцом для подражания.
"История наших войск неразрывно связана с развитием Вооруженных сил России. Везде и всегда именно десантники были образцом для подражания, примером верности долгу и чести", - приводит слова Сердюкова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
По его словам, традиции десантного братства передаются из поколения в поколение. "Мы всегда чтим и помним заслуги людей, которые стояли у истоков становления и развития войск, подвиги тех, кто беззаветно отдавали себя служению Родине. Это наши командиры, легендарные командующие, ветераны Великой Отечественной войны, войны-интернационалисты, участники боевых действий, чьи имена вписаны в золотую летопись армии России Воздушно-десантных войск", - подчеркнул Сердюков.
Он уточнил, что на данном этапе продолжается дальнейшее совершенствование и развитие ВДВ. Помимо этого, командующий ВДВ выразил уверенность в том, что десантники и впредь будут оставаться элитой армии России и гордостью страны.
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02.08.2017
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