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Путин: военнослужащие ВДВ бережно хранят ратные традиции своих предшественников

03.08.2017 ТАСС 329 0
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Источник: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент РФ поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ РФ с Днем Воздушно-десантных войск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей - тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ. Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества. И, конечно, самые искренние слова благодарности - ветеранам-десантникам. Их отвагой и мужеством создавалась история легендарной "крылатой пехоты", - отметил президент.

Глава государства подчеркнул важность того, что нынешнее поколение солдат и офицеров честно служит России, "бережно хранит ратные традиции своих предшественников, достойно справляется с поставленными задачами, неизменно демонстрирует безупречную выучку, сплоченность, верность воинскому долгу".

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года, когда на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было выброшено на парашютах десантное подразделение в составе 12 человек. В 1932 году началось формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск.

В настоящее время основными задачами десантников являются участие в сдерживании на стратегических направлениях и выполнение в военное время задач по стабилизации кризисных ситуаций, возникающих на различных направлениях. В мирное время помимо выполнения задач стратегического сдерживания ВДВ могут применяться при проведении миротворческих операций.
02.08.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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