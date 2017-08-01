На Международном военно-техническом форуме "Армия-2017" представят новейшую арктическую военную технику



Испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики

Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ Испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях АрктикиИсточник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 1 августа. Главное управление научно-исследовательской деятельности Минобороны России продолжает работу по формированию статической экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".

Особое внимание уделяется размещению в главном выставочном павильоне Конгрессно-выставочного центра "Патриот" современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В частности, впервые в истории форума в этом году Главное автобронетанковое управление Минобороны России представит новейшие образцы арктической военной техники. Зрители увидят двухзвенные транспортер ДТ-10ПМ, транспортер-тягач снегоболотоходный плавающий ДТ-3ПМ и легкий гусеничный транспортер-тягач марки ГАЗ, предназначенные для использования в особо тяжелых дорожных и климатических условиях при температуре до -50 град. С.

Также статическую экспозицию пополнят армейские автомобили многоцелевого назначения марки "Урал" и "КамАЗ" в климатическом исполнении "ХЛ" (применение в условиях холодного климата), предназначенные для перевозки личного состава, воинских грузов, а также буксирования прицепных систем при температурах до -60 град. С.

Кроме того, на форуме будет представлено армейское вездеходное транспортное средство на шинах сверхнизкого давления "Трэкол", предназначенное для использования по всем видам дорог и бездорожью, на грунтах с низкой несущей способностью, снежной целине, почвенному покрову оттаявшей тундры и болот с возможностью преодоления вплавь небольших водных преград.

На открытых выставочных площадках КВЦ "Патриот" будут продемонстрированы армейский снегоход с отапливаемой кабиной и снегоход А-1, а также армейский мотовездеход АМ-1.

Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, в военных округах и на Северном флоте, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.