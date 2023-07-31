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Франция предложит Италии совместные разработки военных кораблей

01.08.2017 RNS 69 0
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Перед спуском на воду “Владивостока”
Фото десантного вертолетоносного кораблья-дока “Владивосток” типа Mistral для ВМФ России перед спуском на воду. Франция, г.Сен-Назер, верфь STX France. 15.10.2013 г. г. (Frank Perry, AFP).
Источник: http://www.lexpress.fr

Франция предложит Италии наладить совместное производство надводных военных кораблей на французской судоверфи STX, заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

"Инициатива исходит от президента (Эммануэля Макрона. — RNS). До настоящего времени речь шла о сотрудничестве в гражданской сфере: производстве круизных лайнеров. Мы говорим нашим итальянским друзьям: посмотрите, что мы умеем делать в военной сфере, в частности, на наши надводные корабли: давайте создадим лидера европейского морского судостроения", — заявил Ле Мэр.

Как ожидается, французский министр предложит обсудить расширение сотрудничества в ходе визита в Рим 1 августа.

На прошлой неделе французское правительство объявило о национализации судоверфи STX, не достигнув с итальянскими властями согласия по поводу структуры распределения акций.

Расположенная на западе Франции в городе Сен-Назер судоверфь STX участвовала в строительстве вертолетоносцев "Мистраль", предназначенных для России, но в конечном итоге проданных в 2015 году Египту. Компания сконструировала крупнейшие в мире пассажирские круизные лайнеры Harmony of the Seas, Symphony of the Seas, Queen Mary 2. Портфель заказов судоверфи по итогам 2016 года составил €4,2 млрд.
31.07.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Египет
Италия
Россия
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)

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