ВВС Нидерландов получили первый модернизированный УТС PC-7



Тренировочный самолет PC-7 MkII производства швейцарской компании Pilatus. Источник: livefist.blogspot.in Тренировочный самолет PC-7 MkII производства швейцарской компании Pilatus. Источник: livefist.blogspot.in

ЦАМТО, 31 июля. Министерство обороны Нидерландов объявило о прибытии на авиабазу "Вунсдрехт" первого прошедшего ремонт и модернизацию на предприятии компании Pilatus учебно-тренировочного самолета PC-7.

Самолет является первым из 13 УТС, которые используются в рамках программы основной подготовки EMVO (Elementaire Militaire Vlieger Opleiding / Basic Military Pilot Training) военных пилотов ВВС Нидерландов. Модернизация включает замену аналоговых приборов в кабине цифровыми средствами управления. В результате ремонта существенно продлен срок эксплуатации самолетов PC-7.

Первый PC-7, выполненный в уникальной конфигурации, использовался для разработки и сертификации варианта модернизации. Еще два самолета PC-7 убыли на предприятие Pilatus в Швейцарии 6 июля. Там они пройдут модернизацию в течение трех месяцев. Как предполагается, все самолеты будут усовершенствованы до конца 2018 года.

Новая цифровая кабина пилотов позволит осуществлять подготовку пилотов истребителей пятого поколения, а также современных вертолетов.

Реализация программы EMVO началась в Нидерландах в 1988 году из-за возникших проблем с подготовкой пилотов в США.