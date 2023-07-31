Экипаж корабля "Союз МС-05" перешел на борт МКС
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Астронавт ESA Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник (слева направо)
Источник: © Станислав Красильников/ТАСС
В составе экипажа россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и космонавт Европейского космического агентства Паоло Несполи
БАЙКОНУР /Казахстан/, 29 июля. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-05", стартовавшего в пятницу с Байконура, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией (МКС) открыл переходной люк и перешел на борт МКС, сообщил представитель российского Центра управления полетами.
"Люки открыты, космонавты перешли на борт МКС", - сказал он.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома Байконур в 18:41 мск 28 июля. Через девять с половиной минут корабль был выведен на околоземную орбиту. Полет к МКС проходил по укороченной шестичасовой схеме. Апрельский запуск также проходил по укороченной схеме, а предыдущие три полета корабля серии "Союз МС" осуществлялись по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.
В составе экипажа корабля российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи (Италия).
Сейчас на борту МКС находятся россиянин Федор Юрчихин, астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон.
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31.07.2017
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