Экипаж корабля "Союз МС-05" перешел на борт МКС



Астронавт ESA Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник (слева направо)

Источник: © Станислав Красильников/ТАСС Астронавт ESA Паоло Несполи, космонавт Роскосмоса Сергей Рязанский и астронавт NASA Рэндолф Брезник (слева направо)Источник: © Станислав Красильников/ТАСС

В составе экипажа россиянин Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и космонавт Европейского космического агентства Паоло Несполи

БАЙКОНУР /Казахстан/, 29 июля. /ТАСС/. Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-05", стартовавшего в пятницу с Байконура, после проверки герметичности стыковки и выравнивания давления между кораблем и Международной космической станцией (МКС) открыл переходной люк и перешел на борт МКС, сообщил представитель российского Центра управления полетами.

"Люки открыты, космонавты перешли на борт МКС", - сказал он.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома Байконур в 18:41 мск 28 июля. Через девять с половиной минут корабль был выведен на околоземную орбиту. Полет к МКС проходил по укороченной шестичасовой схеме. Апрельский запуск также проходил по укороченной схеме, а предыдущие три полета корабля серии "Союз МС" осуществлялись по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.

В составе экипажа корабля российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи (Италия).

Сейчас на борту МКС находятся россиянин Федор Юрчихин, астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон.