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Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

28.07.2017 ТАСС 255 0
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Заседание госкомиссии по утверждению состава основного экипажа пилотируемого корабля &quot;Союз МС-05&quot; и миссии МКС-52/53 на космодроме Байконур.
Заседание госкомиссии по утверждению состава основного экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-05" и миссии МКС-52/53 на космодроме Байконур.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В состав основного экипажа войдут российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи

БАЙКОНУР /Казахстан/, 27 июля. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур утвердила основной и дублирующий экипажи новой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в четверг ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"В состав основного экипажа утверждены российский космонавт Сергей Рязанский, астронавт NASA Рэндольф Брезник и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи", - сказал представитель госкорпорации. Утвержден также дублирующий экипаж, в который вошли россиянин Александр Мисуркин, американец Марк Ванде Хай и японец Норисигэ Канаи.

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-05" к МКС планируется на 18:41 мск 28 июля. После выхода на орбиту корабль за шесть часов подлетит к станции. Стыковка с российским модулем МКС "Рассвет" планируется на 1:01 мск 29 июля. Ранее сообщалось, что "Союз-ФГ" уже установлен на "Гагаринском старте" Байконура.

В апреле этого года "Союз" доставил на МКС двух человек, а не трех, как обычно. На свободном третьем месте был установлен грузовой контейнер. В 2017 году два из четырех экипажей космических кораблей "Союз" будут состоять из двух, а не трех человек.
27.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Казахстан
Россия
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ESA (ЕКА)
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Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН

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