Рособоронэкспорт провел первое заседание пресс-клуба



Фото: пресс-служба ОАО "Рособоронэкспорт" Фото: пресс-служба ОАО "Рособоронэкспорт"

В главном офисе АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) в Москве состоялось первое заседание пресс-клуба спецэкспортера. Руководство компании, представители Ростеха, ФСВТС России и основных оборонных предприятий обсудили с журналистами федеральных и отраслевых СМИ медиа-вопросы по продвижению российского оружия за рубеж.

"Для нас очень важна коммуникация со средствами массовой информации. Прозрачные, прямые и честные каналы передачи информации позволяют нам доводить позицию Рособоронэкспорта или защищать его интересы российского оборонно-промышленного комплекса за рубежом, - сообщил журналистам руководитель Аппарата генерального директора Рособоронэкспорта Юрий Каптелкин, курирующий пресс-клуб.

В рамках неформального пула спецэкспортера представители СМИ смогут получать исчерпывающую информацию о состоянии ВТС России с иностранными государствами, разъяснения по специфике взаимодействия с различными странами, а также пояснения по официальной информации, распространяемой пресс-службой компании.

"Одно из главных преимуществ формата пресс-клуба - мы сможем получать фидбэк по нашей работе непосредственно от вас, от людей, которые организуют информационные потоки по тематике ВТС и от которых во многом зависит имидж Рособоронэкспорта. Пресс-клуб подтверждает, что мы находимся по одну сторону медийных баррикад. И рады иметь таких союзников, потому что наши конкуренты действуют активно", - добавил Юрий Каптелкин.

Планируется, что заседания пресс-клуба будут проходить несколько раз в год по мере накопления проблем и вопросов, требующих совместного решения. Пресс-клуб будет проходить в различных форматах: в виде плановых заседаний, внеплановых тематических брифингов, посещений российских оборонных предприятий, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, прямо или опосредованно участвующих в процессе военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

В ходе работы пресс-клуба Рособоронэкспорт будет содействовать его постоянным членам в поиске нужной им информации и организации интервью с российскими и зарубежными партнерами по линии ВТС. Также совместно с членами пресс-клуба планируется вырабатывать взаимоприемлемые для субъектов ВТС, предприятий ОПК и СМИ алгоритмы взаимодействия, учитывающие нюансы информационной работы в сфере ВТС.