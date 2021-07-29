Очередной Единый день приёмки военной продукции

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 26 июля 2017 года в Национальном центре управления обороной страны под руководством Министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу состоялся Единый день приёмки военной продукции.

"Сегодня мы подводим итоги приёмки продукции военного назначения и объектов строительства инфраструктуры за второй квартал текущего года", - отметил глава военного ведомства во вступительном слове.

(с) Министерство обороны России

Министр обороны сообщил, что за это время предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) было поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники.

В их числе бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 11 самолётов и 6 вертолётов различного класса и целевого предназначения, 9 радиолокационных стан­ций различной модификации, многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный", два рейдовых катера, тяжёлый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса "Борей", 60 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Создана очередная техническая позиция модернизированного командного пункта Единой космической системы.

"На сегодняшний день Гособоронзаказ выполнен по поставкам новых образцов вооружения на 34,2%, по ремонту - на 42,2%, что свидетельствует об удовлетворительных показателях ритмичности производства предприятий ОПК", ­- сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что в целом предприятия промышленности добросовестно выполняют взятые на себя обязательства.

Отдельно глава военного ведомства остановился на развитии военной инфраструктуры.

"По итогам первого полугодия на её строительство было направлено более 58% бюджетных ассигнований, выделенных в рамках Гособоронзаказа на капитальное строительство", - сообщил Министр обороны.

По его словам, основные усилия были сосредоточены на строительстве объектов специального назначения, что позволило своевременно ввести в строй ряд объектов для размещения нового вооружения и военной техники.

"Продолжается реконструкция мест дислокации стационарных и подвижных комплексов "Ярс", объектов аэродромной сети, причального фронта и полигонной базы. Строится жильё для военнослужащих, а также объекты медицинского и санаторно-курортного обеспечения", - уточнил генерал армии Сергей Шойгу.

В ходе Единого дня военной приемки должностные лица были заслушаны о ходе реализации Гособоронзаказа 2017 года и имеющихся проблемных вопросах.

В свою очередь, в ходе Единого дня военной приемки заместитель Министра обороны России Юрий Борисов доложил, что во втором квартале текущего года Сухопутные войска России получила на вооружение почти 200 единиц бронетехники.

"Во втором квартале военными представительствами на предприятиях промышленности приняты в интересах Сухопутных войск 35 новых и 155 отремонтированных танков и боевых бронированных машин", - сказал замглавы военного ведомства.

Он также отметил, что был принят бригадный комплект ракетного комплекса "Искандер-М", 4 новых разведывательных пункта артиллерии и 10 самоходных гаубиц, 38 новых и 68 прошедших ремонт комплексов связи.

Кроме того, Юрий Борисова сообщил, что в части Сухопутных войск поступили 500 новых и 273 отремонтированных автомобилей, порядка 9 тыс. боеприпасов различного назначения.

По словам замминистра обороны, Военно-Морской Флот России во втором квартале текущего, кроме корвета "Совершенный", также получил более 60 крылатых ракет "Калибр", 42 торпеды, 3 подлодки, прошедшие доковый ремонт, большой противодиверсионный катер и два истребителя морской авиации Су-З0СМ.

Юрий Борисов напомнил, что 26 июня атомный подводный крейсер проекта 955 "Юрий Долгорукий" из подводного положения в Баренцевом море успешно поразил баллистической ракетой "Булава" цель на полигоне Кура.

Что касается Воздушно-космических сил (ВКС) России, то они, как отметил замглавы военного ведомства, за второй квартал текущего года получили более 70 новых и отремонтированных самолетов и вертолетов.

"В интересах ВКС принято 9 новых и 45 прошедших ремонт с модернизацией самолетов, 6 новых и 11 прошедших ремонт с модернизацией вертолетов", - уточнил Юрий Борисов.

Также, по его словам, в строевые части ВКС поставлены 9 новых и 10 прошедших ремонт с модернизацией радиолокационных станций, боевая машина "Панцирь-С" и четыре отремонтированные зенитные ракетные системы. Также предприятия промышленности поставили 4 комплекса радиоэлектронной борьбы "Витебск".

Заместитель Министра обороны сообщил, что в мае и июне текущего года на земную орбиту выведены 3 космических аппарата, в том числе спутник специального назначения.

"25 мая и 23 июня 2017 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) состоялись запуски ракет носителей "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в". Выведены на орбиту космические аппараты "Космос", "Тундра" и космический аппарат специального назначения", - сказал Юрий Борисов. По его оценке, все запуски прошли успешно.

"С учетом поставленного с начала года вооружения и военной техники (ВВТ), уровень оснащенности войск современными, перспективными образцами в первом полугодии вырос более чем на 0,5% и сегодня составляет 58,8%", - заявил замминистра обороны.

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны России генерал армии Николай Панков в ходе Единого дня военной приемки сообщил, что Вооруженные Силы России получат в этом году 19 новейших модульных комплексов для отбора кандидатов на военную службу по контракту.

"Сегодня комплекс уже принят на снабжение, и первые 5 образцов поступили в пункты отбора Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на Дону, Хабаровска, а также парка "Патриот". В текущем году планируются к поставке еще 14 комплексов", - генерал армии Николай Панков.

Замглавы военного ведомства напомнил, что впервые прототип комплекса был представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2015". Главнокомандующие видами Вооруженных Сил, командующие войсками военных округов, флотами и родами войск одобрили его разработку, а их пожелания были учтены при отработке технического задания.

"Отличительными особенностями комплекса являются модульное исполнение, высокая проходимость и автономность и, как следствие, возможность эксплуатации в широком диапазоне природных и климатических условий", - отметил генерал армии Николай Панков.

Он рассказал, что комплекс состоит из мобильного модуля отбора и информационно-сценического модуля. Первый представляет собой съемный кузов-контейнер, установленный на шасси автомобиля повышенной проходимости. В комплект поставки входит необходимая мебель, офисное оборудование и информационный терминал. Информационно-сценический модуль размещен на автоприцепе и состоит из кузова-контейнера, трансформируемого в сцену с операторским отсеком, системы аудиовизуального и светового сопровождения, системы электропитания, обеспечения микроклимата и освещения.

"Принятие на снабжение мобильного комплекса отбора позволит расширить географию агитационного воздействия, повысить конкурсность при отборе и привлечь на военную службу по контракту граждан из отдаленных населенных пунктов", - заявил статс-секретарь - заместитель Министра обороны.

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