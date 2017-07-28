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Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM

28.07.2017 ЦАМТО 759 4
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LRASM-B
Предполагаемый облик сверхзвуковой дальнобойной ПКР LRASM В

ЦАМТО, 27 июля. Министерство обороны США 25 июля объявило о заключении с компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракта на поставку первой серийной партии (Lot 1) перспективных противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).

Стоимость соглашения составила 86,499 млн. долл. Контракт предусматривает поставку 23 ракет LRASM. Работы будут выполнены на предприятии в Орландо (шт.Флорида) и завершатся до 29 сентября 2019 года.

Хотя контракт подписан через командование ВВС, предположительно, ракеты будут переданы как ВВС, так и ВМС США.

LRASM – это разработанная в интересах ВВС и ВМС США на базе проекта КР AGM-158A JASSM и AGM-158B JASSM-ER дозвуковая автономная малозаметная высокоточная крылатая противокорабельная ракета, запускаемая вне зоны поражения ПВО противника. Сохраняя формы предшественников, новая ПКР оснащена дополнительными датчиками и оборудованием для преодоления современных систем защиты корабля и противодействия радиоэлектронным помехам, меньше зависит от внешних систем разведки, наблюдения, связи и GPS-навигации. Полуавтономные алгоритмы наведения позволят боеприпасу даже при наличии неполных данных о цели определить ее местоположение в зонах жесткого противодействия. Помимо КР JASSM, новый боеприпас должен заменить ПКР AGM-84 "Гарпун".

ПКР оснащена проникающей осколочно-фугасной боевой частью массой 1000 фунтов (454 кг), многорежимным датчиком, каналом связи и усовершенствованной устойчивой к помехам цифровой системой GPS для обнаружения и поражения определенных целей в группе кораблей.LRASM уже интегрирована на борт бомбардировщика B-1B (до 24 ракет во внутреннем отсеке). Работы по интеграции LRASM на борт истребителя F/A-18E/F начались в 2015 году и в настоящее время продолжаются. Он должен нести восемь ракет на подкрыльевых узлах подвески. Начальная готовность к боевому применению LRASM на B-1B запланирована на 2018 ф.г., а на F/A-18E/F – на 2019 ф.г.

Командование ВС США рассчитывает получить новейшую ракету как можно быстрее. В прошлом году командующий Тихоокеанским командованием ВС США адмирал Гарри Харрис заявил, что поставка LRASM необходима в ответ на растущую морскую угрозу в регионе со стороны России и Китая.
27.07.2017
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-18
Harpoon ПКР
JASSM
LRASM
Super Hornet
В-1В Lancer
Компании
Lockheed-Martin
Минoбороны РФ
Проекты
GPS

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  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
RU
NagaN
215
№1
28.07.2017 15:32
Один из ответов на вопрос :
- "А нужен ли нам одинокий гипер-триппер авианосец? "
-1
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RU
askme
63
№2
28.07.2017 16:47
Напугали ежа голым задом... Панцирь как раз для таких дур дозвуковых и предназначен. Дур, потому что вес в районе тонны и дозвук. Ракета Панциря на порядки дешевле... Как раз Панцирь будет на МРК стоять. Или Штиль. Ну а РЭБ каким бывает, показали наши ПВО в Сирии, меньше трети топоров до Шайрата долетели.... Был бы там Панцирь - все бы сбили. Так что пусть клепают эти дуры по 3 миллиона вечнозеленых за штуку - жизнь будет для наших флотов проще..)))
0
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GB
Santa
33
№3
29.07.2017 01:12
Цитата, askme сообщ. №2
Ну а РЭБ каким бывает, показали наши ПВО в Сирии, меньше трети топоров до Шайрата долетели.... Был бы там Панцирь - все бы сбили.
Оснащение дурдомов компьютерной техникой идет семимильными шагами.
Это отлично видно по комментариям.. Когда наконец найдут хоть один не долетевший Томагавк? Видать твое РЭБ их просто испепелило на атомы. Гы-гы....
-3
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RU
beka1
1129
№4
29.07.2017 02:35
То каким ,,чудовищным,, разрушениям подвергся аэродром, железно свидетельствует, что все Томагавки достигли цели!
+1
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