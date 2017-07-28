Минобороны США заключило контракт на поставку первой серийной партии ПКР большой дальности LRASM



Предполагаемый облик сверхзвуковой дальнобойной ПКР LRASM В Предполагаемый облик сверхзвуковой дальнобойной ПКР LRASM В

ЦАМТО, 27 июля. Министерство обороны США 25 июля объявило о заключении с компанией Lockheed Martin Missiles and Fire Control контракта на поставку первой серийной партии (Lot 1) перспективных противокорабельных ракет большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).

Стоимость соглашения составила 86,499 млн. долл. Контракт предусматривает поставку 23 ракет LRASM. Работы будут выполнены на предприятии в Орландо (шт.Флорида) и завершатся до 29 сентября 2019 года.

Хотя контракт подписан через командование ВВС, предположительно, ракеты будут переданы как ВВС, так и ВМС США.

LRASM – это разработанная в интересах ВВС и ВМС США на базе проекта КР AGM-158A JASSM и AGM-158B JASSM-ER дозвуковая автономная малозаметная высокоточная крылатая противокорабельная ракета, запускаемая вне зоны поражения ПВО противника. Сохраняя формы предшественников, новая ПКР оснащена дополнительными датчиками и оборудованием для преодоления современных систем защиты корабля и противодействия радиоэлектронным помехам, меньше зависит от внешних систем разведки, наблюдения, связи и GPS-навигации. Полуавтономные алгоритмы наведения позволят боеприпасу даже при наличии неполных данных о цели определить ее местоположение в зонах жесткого противодействия. Помимо КР JASSM, новый боеприпас должен заменить ПКР AGM-84 "Гарпун".

ПКР оснащена проникающей осколочно-фугасной боевой частью массой 1000 фунтов (454 кг), многорежимным датчиком, каналом связи и усовершенствованной устойчивой к помехам цифровой системой GPS для обнаружения и поражения определенных целей в группе кораблей.LRASM уже интегрирована на борт бомбардировщика B-1B (до 24 ракет во внутреннем отсеке). Работы по интеграции LRASM на борт истребителя F/A-18E/F начались в 2015 году и в настоящее время продолжаются. Он должен нести восемь ракет на подкрыльевых узлах подвески. Начальная готовность к боевому применению LRASM на B-1B запланирована на 2018 ф.г., а на F/A-18E/F – на 2019 ф.г.

Командование ВС США рассчитывает получить новейшую ракету как можно быстрее. В прошлом году командующий Тихоокеанским командованием ВС США адмирал Гарри Харрис заявил, что поставка LRASM необходима в ответ на растущую морскую угрозу в регионе со стороны России и Китая.