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Участники Танкового биатлона приступили к пристрелке штатного вооружения танков, полученных командами в ходе жеребьевки

28.07.2017 ЦАМТО 274 0
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Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото
Всеармейские соревнования Танковый биатлон и Суворовский натиск. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ЦАМТО, 27 июля. Участвующие в конкурсе "Танковый биатлон" 55 танковых экипажей из 19 стран приступили к пристрелке 125-мм гладкоствольных пушек, 12,7-мм зенитных и спаренных 7,62-мм пулеметов – штатного вооружения танков Т-72, полученных командами в ходе жеребьевки.

В ходе пристрелки каждый экипаж использует свои "секреты" для приведения вооружения к нормальному бою. В случае плохой настройки пушки снаряды не будут попадать в цель, а значит, экипаж будет вынужден отправиться на 500-метровый штрафной круг или несколько кругов, тем самым выбывая из борьбы за звание лучшего экипажа в номинации "Индивидуальная гонка".

В своем заезде танкисты должны поразить 5 мишеней: на первом круге – "танк" (3 мишени) на дальности от 1600 до 1800 м инертным кумулятивным снарядом, на втором – "вертолет" на расстоянии 800–1000 м из 12,7-мм зенитного пулемета, на третьем – "ручной противотанковый гранатомет", расположенный на дальности 600–800 м, из спаренного 7,62-мм пулемета.

Как отметил главный судья конкурса "Танковый биатлон" – начальник управления боевой подготовки Сухопутных войск полковник Роман Бинюков, в этом году, как никогда ранее, чувствуется настрой на победу во многих сборных.

"Ощущается неплохая домашняя подготовка и натренированность экипажей как минимум 10-12 сборных, – сказал Р.Бинюков. – Борьба предстоит упорная и бескомпромиссная. Поэтому все экипажи очень скрупулезно подходят к подготовке своих танков, понимая, что результаты во многом будут зависеть от точной стрельбы в ходе заезда".

В первом заезде конкурса стартуют экипажи из Уганды, Таджикистана, Анголы и Лаоса. Во втором – Азербайджан, Кувейт, Монголия и Китай. Российский экипаж сразится с соперниками из Сербии и Киргизии 30 июля, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
27.07.2017
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Страны
Азербайджан
Ангола
Киргизия
Китай
Кувейт
Лаос
Монголия
Россия
Сербия
Таджикистан
Уганда
Продукция
Т-72
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