Предложения по облику российско-американской межпланетной станции "Венера-Д" представят осенью
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Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно - производственное объединение им. С.А. Лавочкина"
Специалисты НПО им. С. А. Лавочкина планируют завершить осенью этого года разработку предложений по проектному облику автоматической межпланетной станции в рамках совместного с NASA проекта "Венера-Д", сообщили RNS в пресс-службе ЦНИИмаш.
"В рамках второй работы АО "НПО Лавочкина" должно разработать предложения по проектному облику космического аппарата, в том числе с учетом интересов американской стороны. Работы завершатся осенью, но уже сейчас можно рассказать о промежуточных результатах", — сказал представитель пресс-службы.
По его словам, также ученые и разработчики научной аппаратуры к осени должны будут определить требования к станции со стороны научной аппаратуры в зависимости от мест посадки аппарата на Венере. Он отметил, что космический аппарат будет включать как минимум орбитальный и посадочный аппараты, также возможно включение дополнительных элементов.
"Конструкция посадочного аппарата будет базироваться на проверенных решениях, апробированных в ходе проектов серии "Венера" и "Вега". Орбитальный аппарат будет включать задел, полученный при разработке космического аппарата "Луна-Ресурс (ОА)". После разделения спускаемого аппарата с орбитальным последний начнет программу научных исследований, рассчитанную на три года", — сказал он.
Посадочный аппарат при этом должен отработать на спуске и на поверхности Венеры не менее трех часов, добавил представитель пресс-службы. Он напомнил, что научная программа проекта нацелена на изучение эволюции климата Венеры, внутреннего строения и состава атмосферы.
21 марта специалисты Института космических исследований РАН, ЦНИИмаша и НПО им. С. А. Лавочкина обсудили с представителями NASA реализацию совместного проекта "Венера-Д". Они выработали рекомендации по инженерному обеспечению проекта, сформировали перечень базовых элементов посадочного и орбитального аппаратов и определили задачи для НПО им. С. А. Лавочкина и институтов США на 2017 год.
Совместная с США миссия "Венера-Д" предполагает длительное исследование Венеры с использованием научной аппаратуры широкого спектра, которая будет установлена на орбитальном и посадочном аппаратах. Проект может стать основой для масштабной международной миссии к Венере. Научным сообществом накоплен большой объем данных, касающихся строения и состава атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава грунта на поверхности планеты. Однако остается еще много нерешенных вопросов — в частности, динамика атмосферы и эволюции Венеры.
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26.07.2017
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