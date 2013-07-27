Турция подписала соглашение о закупке ЗРС С-400 – Реджеп Тайип Эрдоган



С-400 "Триумф"

Источник: Станислав Красильников/ТАСС С-400 "Триумф"Источник: Станислав Красильников/ТАСС

ЦАМТО, 26 июля. Выступая 25 июля в парламенте перед депутатами от правящей "Партии справедливости и развития", президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о заключении соглашения на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Как сообщает турецкая газета Hurriуet Daily News со ссылкой на слова президента, "мы с Россией предприняли соответствующие шаги, соглашения подписаны. Благодаря Божьей воле мы увидим С-400 в нашей стране, что предшествует их совместному производству".

В ходе выступления Р.Эрдоган подчеркнул, что Турция не достигла соглашения о сотрудничестве в сфере ракетных систем с США, что вынудило ее искать альтернативные варианты. Турецкий президент опроверг заявления о том, что покупка российских систем вызовет напряженность и заявил, что каждая страна вправе искать оптимальные способы обеспечения собственной безопасности. Так, Греция, являясь членом НАТО, уже много лет имеет на вооружении российские системы С-300.

Двумя днями ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Турция и Россия "априори" не могли договориться о приобретении систем ПВО. Тем не менее, отвечая на форуме по безопасности в Аспене (шт.Колорадо) на вопрос о возможности приобретении Турцией российских систем ПВО генерал все же признал, что в случае, если факт покупки подтвердится, это вызовет обеспокоенность в США и НАТО.

Следует отметить, что 14 июля министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что намерение Турции приобрести С-400 является ее суверенным правом. При этом он сообщил, что российские комплексы не будут совместимы с системами НАТО.

Д.Мэттис призвал тщательнее разобраться с данным вопросом, в том числе выяснить, где и как Турция собирается применять закупаемые комплексы. Представитель МО США Джефф Дэвис 24 июля заявил, что Турция должна будет объяснить мотивы и цели покупки С-400 своим союзникам по НАТО.

Как сообщал ЦАМТО, 14 июля министр обороны Турции Фикри Ышик объявил, что Турция подписала с итальянско-французским совместным предприятием Eurosam соглашение о сотрудничестве в разработке национальной системы противоракетной обороны. Предварительное соглашение, предусматривающее начало всестороннего сотрудничества в сфере систем ПВО и ПРО, подписали руководители совместного предприятия Eurosam (сформировано MBDA и Thales), турецких компаний Aselsan и Roketsan при участии Секретариата оборонной промышленности МО Турции (SSM). Соглашение регламентирует разделение обязанностей при разработке в интересах SSM тактико-технических требований к системе противоракетной обороны средней/большой дальности, которая должна начаться в ближайшие месяцы. Перспективная турецкая система ПВО/ПРО будет основана на технологиях, разработанных Eurosam при создании наземных и морских комплексов на базе ЗУР семейства "Астер", которые уже приняты на вооружение нескольких государств-членов НАТО.

По оценке экспертов, закупка С-400 должна обеспечить ПВО/ПРО отдельных районов Турции уже в краткосрочной перспективе, а проект приобретения совместно разработанного с Францией и Италией и соответствующего стандартам НАТО комплекса ПРО на основе системы SAMP/T рассчитан на более длительный период. При этом С-400 не будет интегрирован с системами НАТО, а созданные совместно с Италией и Францией комплексы станут составной частью системы ПВО/ПРО Альянса.

Пока не вполне понятен пассаж Р.Эрдогана о совместном производстве, поскольку в ходе авиасалона МАКС-2017 гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что на локализацию производства системы в Турции потребовались бы десятки лет.

Россия и Турция вели переговоры о продаже С-400 продолжительное время. 4 июля министр обороны Фикри Ышик сообщил, что Анкара и Москва достигли договоренности о "технических аспектах" покупки российских ЗРС, однако продолжается работа над финансовыми аспектами сделки. Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин подтвердил, что контракт на поставку С-400 согласован, но вопрос о выделении Турции кредита не решен. На текущий момент российские официальные лица не комментируют заявление турецкого президента, но можно предположить, что стороны смогли достичь взаимоприемлемого соглашения. Теперь вопрос стоит о наличии у руководства Турции политической воли реализовать контракт под давлением Запада.

С-400 "Триумф" – принятая на вооружение ВС РФ в 2007 году зенитная ракетная система большой дальности, предназначенная для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора.

Каждый комплекс способен на дальностях до 400 км и высотах до 30 км одновременно сопровождать до 300 целей, вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Основными средствами поражения являются ЗУР 48Н6Е, 48Н6ЕЗ и (или) 48Н6Е2.

Примечание: источники газеты "Коммерсант" в сфере ВТС утверждают, что в действительности документ пока не подписан, хотя и находится в "высокой степени готовности". "Обсуждение идет довольно давно, но говорить о том, что была завизирована бумага, преждевременно", – подчеркнули они.

Как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на собственные источники, речь идет о четырех дивизионах ЗРС С-400 на общую сумму около 2,5 млрд. долл.