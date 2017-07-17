Турция создаст систему ПРО совместно с консорциумом Eurosam



Французский зенитный ракетный комплекс Aster 30 Французский зенитный ракетный комплекс Aster 30

ЦАМТО, 17 июля. Министр обороны Турции Фикри Ышик 14 июля объявил, что Турция подписала с итало-французским совместным предприятием Eurosam соглашение о сотрудничестве по разработке национальной системы противоракетной обороны.

Как сообщает Daily Sabah, министр объявил о заключении соглашения в ходе приема во французском посольстве в Анкаре, посвященного празднованию Дня взятия Бастилии.

В рамках контракта турецкие компании будут сотрудничать с Eurosam при производстве системы SAMP/T дальнего действия на базе ракеты "Астер-30", которая принята на вооружение нескольких государств-членов НАТО.

Как сообщал ЦАМТО, комплекс SAMP/T (Sol-Air Moyenne Portee/Terrestre) разработан созданным французскими и итальянскими подразделениями MBDA и Thales предприятием Eurosam в интересах ВС Италии и Франции в рамках европейской программы FSAF (Future Surface-to-Air Family of missile systems – перспективное семейство ракетных систем "земля-воздух"). Он предназначен для поражения в сложных условиях помеховой обстановки воздушных целей различных типов, в том числе крылатых, противорадиолокационных, оперативно-тактических и тактических ракет.

SAMP/T представляет собой мобильный наземный ЗРК, использующий разработанную MBDA ЗУР "Астер-30" Блок.1, максимальная дальность поражения аэродинамических целей которой составляет до 120 км, баллистических ракет – 35 км. Высота поражения целей – от 50 м до 25 км. Комплекс позволяет одновременно обстреливать 10 целей 16 ракетами в секторе 360 град.

Следует отметить, что десятью днями ранее, 4 июля, Ф.Ышик сообщил, что Анкара и Москва достигли договоренности о "технических аспектах" покупки российских ЗРС С-400. Как подтвердил министр в интервью TRT Haber, все технические проблемы российская и турецкая стороны решили. Теперь необходимо некоторое время для принятия окончательного решения. В настоящее время продолжается работа над финансовыми аспектами сделки. Предположительно, обсуждение должно быть завершено в ближайшее время. Помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин также недавно подтвердил, что контракт на поставку С-400 согласован, но вопрос по выделению Турции кредита не решен.

Комментарий ЦАМТО

На текущий момент подробности подписанного с Eurosam соглашения официально не комментирует ни одна из сторон. Большая часть экспертов в своих высказываниях склоняются к тому, что Турция планирует реализовать оба проекта. При этом закупка С-400 должна обеспечить противоракетную оборону страны уже в краткосрочной перспективе, а проект приобретения и совместной с Францией и Италией разработки соответствующего стандартам НАТО комплекса ПРО на основе системы SAMP/T рассчитан на более длительный период. По мнению ЦАМТО, действуя таким образом, руководство Турции, как классический торговец с восточного рынка, стремится добиться от России более выгодных условий продажи и кредитования поставок С-400, от европейский разработчиков – снижения стоимости и увеличения объемов передачи технологий, а от руководства стран НАТО и ЕС – улучшения обострившихся отношений и других преференций. Как на самом деле будет развиваться дальнейшая ситуация с закупкой С-400 и сотрудничеством с Eurosam, покажет время. ЦАМТО будет продолжать отслеживать ситуацию.

Справочно:

С-400 "Триумф" – принятая на вооружение ВС РФ в 2007 году зенитная ракетная система большой дальности, предназначенная для уничтожения современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, постановщиков помех, самолетов радиолокационного дозора.

Каждый комплекс способен на дальностях до 400 км и высотах до 30 км одновременно сопровождать до 300 целей, вести одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Основными средствами поражения являются ЗУР 48Н6Е, 48Н6ЕЗ и (или) 48Н6Е2.