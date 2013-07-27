МЧС России планирует закупить новую партию гидросамолетов Бе-200ЧС



Второй серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 02.07.2017

Источник: Алёша / russianplanes.net ( ссылка ) Второй серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС (серийный номер 03-04, регистрационный номер RF-31120) производства ПАО "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.М. Бериева" по контракту 2011 года с МЧС России, в первом полете. Таганрог, 02.07.2017Источник: Алёша / russianplanes.net ( ссылка )

Как сообщает Александра Джорджевич в статье "Берут все, что тушит", опубликованной в сегодняшнем номере газеты "Коммерсантъ", МЧС России планирует закупить у Таганрогского авиационного научно-производственного комплекса (ТАНТК) имени Бериева дополнительно шесть самолетов-амфибий Бе-200ЧС. Стороны ведут активные переговоры, окончательное решение пока не принято. Сейчас предприятие передает МЧС законтрактованные ранее шесть машин этого типа. По данным "Ъ", сроки поставок неоднократно срывались. Однако, по словам директора авиакомплекса Юрия Грудинина, передача Бе-200ЧС идет в соответствии с договоренностями, а претензий со стороны министерства - нет.

О том, что МЧС рассматривает возможность закупки дополнительной партии самолетов-амфибий Бе-200ЧС, "Ъ" рассказал генеральный директор ТАНТК имени Бериева (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) Юрий Грудинин. "В настоящий момент МЧС проявляет заинтересованность в поставках еще шести самолетов",- сообщил он, не уточнив детали переговоров.

Бе-200ЧС - многоцелевой самолет-амфибия для тушения пожаров, экстренной помощи в чрезвычайных ситуациях, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Машина может взять 12 тонн воды, от 30 до 50 пострадавших, до 7,5 тонны грузов. На июль 2017 года выпущено 11 Бе-200ЧС. Ориентировочный портфель зарубежных заказов не превышает 10-12 самолетов, среди иностранных заказчиков - Таиланд, Индонезия, Аргентина и Китай. В РФ самолет покупает МЧС: в распоряжении ведомства уже есть восемь машин.

Ранее о возможной дозакупке МЧС самолетов-амфибий в интервью "Ъ" (18 июля 2017 года) сообщал президент ОАК Юрий Слюсарь: "В рамках действующего контракта с МЧС мы имеем твердый заказ на шесть самолетов, плюс шесть они еще хотят заказать". По его словам, Бе-200ЧС - это "уникальная машина: можно было бы сделать эскадрилью, которая будет летать по всему миру, тушить пожары, спасать людей, улучшать экологию".

История с закупкой самолетов Бе-200ЧС началась в 2011 году, когда МЧС заключило новый контракт на поставку самолетов-амфибий. На данный момент ТАНТК имени Бериева готовит для МЧС шесть машин на сумму почти 9 млрд руб. Планируется, что они должны поступить на оснащение авиационно-спасательных центров Сибирского и Дальневосточного региональных центров МЧС. По словам Юрия Грудинина, по текущему контракту уже переданы два самолета: "Первый Бе-200ЧС заказчик получил 9 января 2017 года, второй самолет передан 23 июля и улетел в Красноярск на место постоянного базирования". Еще два воздушных судна, по словам гендиректора ТАНТК, планируется поставить в сентябре и ноябре 2017 года, а полностью контракт будет завершен в 2018 году.

Между тем, по данным "Ъ", с поставкой уже законтрактованных самолетов-амфибий возникали проблемы. Как сообщили "Ъ" источники в силовых структурах, хотя "МЧС предотвратило арбитражные разбирательства с последующим взысканием крупных сумм за просрочку поставки шести самолетов ТАНТК имени Бериева", вновь установленные правительством сроки от 2013 и 2015 годов многократно срывались. В итоге на основании распоряжения президента, правительства, а также при участии Минпромторга сроки поставки перенесены на конец 2018 года. В МЧС опасаются, что и этот срок может быть продлен более чем на четыре месяца.