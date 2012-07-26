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Европейцы испытали беспилотник с ромбовидным крылом

26.07.2017 N+1 51 0
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Sagitta
Sagitta
Источник: Airbus Defense and Space

Европейский авиастроительный концерн Airbus провел успешные летные испытания беспилотного летательного аппарата Sagitta, оснащенного ромбовидным крылом. Как пишет Aviation Week, испытания аппарата, на котором отрабатываются новые технологии радиолокационной малозаметности и автономности беспилотников, проводились на полигоне в ЮАР.

Ромбовидное крыло можно отнести к разновидности треугольных, или дельтавидных, крыльев, используемых, например, на истребителях HAL Tejas или Dassault Mirage 2000. Треугольные крылья в плоскости напоминают греческую букву дельта. Ромбовидные же крылья отличаются тем, что задняя из кромка расположена не под 90-градусным, а существенно более тупым углом.

В целом ромбовидное крыло имеет удлинение, существенное меньшее, чем классические прямое или стреловидное крылья, и немного меньшее, чем треугольные. В частности, благодаря этому установка ромбовидного крыла на летательный аппарат позволяет несколько снизить его радиолокационную заметность в лобовой проекции.

При этом ромбовидное крыло имеет несколько недостатков. В частности, на таком крыле несколько раньше возникает волновой кризис, усложняющий пилотирование на околозвуковых скоростях. Кроме того, ромбовидное крыло ограничивает маневренность летательных аппаратов. В частности, с таким крылом аппаратам доступен меньший диапазон углов атаки.

По оценке Airbus, ромбовидное крыло позволит снизить радиолокационную заметность беспилотника Sagitta и сделает его более управляемым на небольших скоростях полета (за счет несколько большей площади по сравнению с классическим крылом). Во время испытаний беспилотник провел в воздухе семь минут. Его полет проходил полностью автономно.

Sagitta имеет в длину три метра, размах крыла аппарата также составляет три метра. На аппарат установлены два реактивных двигателя, способных развивать тягу в 311 ньютонов каждый. Максимальная взлетная масса беспилотника составляет 150 килограммов. Sagitta может развивать скорость до 155 узлов (287 километров в час).

Прошедший летные испытания аппарат является лишь уменьшенным демонстратором технологий. Он выполнен в масштабе 1 к 4. Планер беспилотника сделан из углепластика. Конечной целью проекта является разработка семейства беспилотных аппаратов, которые можно было бы использовать в том числе для автономных разведки и воздушной дозаправки.

В октябре 2015 года испытания ромбовидного беспилотника провел американский авиастроительный концерн Airbus. Размах крыла аппарата составляет три метра. Особенность его конструкции заключается в том, что его хвостовое оперение имеет обратную стреловидность, а его законцовки соединены с серединами консолей крыла. Место соединения расположено посередине фюзеляжа.

Хвостовое оперение незначительно приподнято хвостовой балкой над плоскостью крыла. При этом "подъем" хвостовой балки выполнен обтекаемым и выполняет роль стабилизирующего вертикального оперения. В испытании принял участие аппарат с жестким крылом и хвостовым оперением. В 2016 году Boeing испытал такой же беспилотник, но с гибкими аэродинамическими поверхностями.

По данным Boeing, перспективный аппарат можно будет использовать для разведки и наблюдения. Необычная форма планера позволит аппарату дольше находиться в воздухе по сравнению с существующими беспилотниками. Использование гибких крыла и хвостового оперения позволят снизить массу беспилотника.


Василий Сычёв
25.07.2017
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Страны
Греция
США
ЮАР
Продукция
Mirage-2000
Tejas
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