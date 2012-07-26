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Катар анонсировал проведение военных учений с США и Турцией

26.07.2017 РИА Новости 45 0
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Американский военный
Американский военный на фоне флагов США и Катара. Архивное фото
Источник: © AFP 2017 / Nasser Younes

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Глава Минобороны Катара Халид аль-Аттыйя заявил, что кризис не повлиял на отношения Дохи и Вашингтона, и в скором времени пройдут очередные совместные учения.

"Я лично приложил немало усилий, для того чтобы отношения Катара с Вашингтоном и Анкарой были прочными и постоянно развивались… Не думаю, что США откажутся от сотрудничества с Катаром в борьбе с терроризмом. Катар и США - союзники и партнеры по международной антитеррористической коалиции. Наши отношения дружественные и прочные… Катар, Турция и США регулярно проводят совместные военные учения на территории Катара. В ближайшее время начнутся очередные совместные военные учения трех стран (Катар, США, Турция)", - сказал Халид аль-Аттыйя в интервью RT.

В середине июня два американских военных судна приняли участия в совместных учениях с кораблями катарских ВМС. План учений предусматривал учебные стрельбы, запуск ракет, а также совместные действия с катарской и американской авиацией, в том числе наладку снабжения кораблей и эвакуацию пострадавших с помощью вертолетов.
24.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Катар
США
Турция
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Минoбороны РФ

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