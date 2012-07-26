Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье



Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие"

Источник: © Архив ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие"Источник: © Архив ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Маневры проводятся ежегодно с 2012 года, в этом году впервые проходят в акватории Балтийского моря

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 июля начались совместные учения Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие - 2017". В этом году они проходят в шестой раз. Местом проведения маневров впервые стала акватория Балтийского моря.

Среди кораблей Балтийского флота, участвующих в учениях, будут корветы "Стерегущий" и "Бойкий" (оба - проект 20380). С китайской стороны представлены эсминец "Хэфэй" (проект 052D), фрегат "Юньчэн" (проект 054A) и судно обеспечения "Ломаху" (проект 903A). 21 июля китайская эскадра прибыла в г. Балтийск (база Балтийского флота, Калининградская область), где состоялась торжественная встреча и ряд протокольных мероприятий. В этот же день прошла церемония открытия учений.

Активная фаза учений состоится 24-27 июля. В их ходе будут проведены тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны. После их завершения корабли китайской эскадры зайдут в Санкт-Петербург, где примут участие в торжественных мероприятиях в честь Дня ВМФ России. Планируется, что следующие этапы учений пройдут в Охотском и Японских морях.

Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 г. в Желтом море. Тогда они были частью крупномасштабных военных учений "Мирная миссия - 2005", организованных под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). С 2012 г. вне рамок ШОС проводятся специализированные ежегодные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на дальнейшее укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море.

2012 год

Первые российско-китайские маневры, носившие название "Морское взаимодействие", прошли с 22 по 27 апреля в Желтом море вблизи города Циндао (провинция Шаньдун, восток Китая).

ВМФ России представляли флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гварага. окдейский ракетный крейсер (ГРКР) "Варяг" (проект 1164), большие противолодочные корабли (БПК) "Адмирал Виноградов", "Адмирал Трибуц" и "Маршал Шапошников" (проект 1155), а также три судна обеспечения.

Кроме того, в учениях было задействовано 9 вертолетов палубного базирования Ка-27 и два подразделения морской пехоты ТОФ России.

С китайской стороны в них принимали участие эсминцы "Харбин" (проект 052; флагман Северного флота ВМС Китая), "Фучжоу" (проект 956Э), "Тайчжоу" (проект 956ЭМ), "Шэньян" (проект 051С), четыре фрегата, две подлодки и судно обеспечения.

Стороны отрабатывали действия, связанные с конвоированием, противовоздушной обороной, противолодочной, антипиратской и поисково-спасательной операциями, совместным снабжением военных кораблей.

2013 год

Учения были проведены 5-12 июля в заливе Петра Великого в Японском море (у берегов Приморского края).

ТОФ России представляли 11 надводных кораблей, в том числе флагман флота ГРКР "Варяг", БПК "Адмирал Виноградов" и "Маршал Шапошников" и одна подлодка.

В составе отряда ВМС КНР были эсминцы "Шэньян" (проект 051С), "Шицзячжуан" (проект 051С), "Ухань" (проект 052В) и "Ланьчжоу" (проект 052С), а также два фрегата и судно снабжения.

Стороны также задействовали в учениях три самолета, пять вертолетов и два подразделения спецназа. Отрабатывались приемы совместного патрулирования и поисково-спасательных операций.

2014 год

Маневры состоялись 20-26 мая в Восточно-Китайском море.

От России в них приняли участие четыре корабля ТОФ - ГРКР "Варяг", эсминец "Быстрый" (проект 956), БПК "Адмирал Пантелеев" (проект 1155), большой десантный корабль "Адмирал Невельской" (проект 775) и два вспомогательных судна.

Со стороны Китая были задействованы ракетные эсминцы "Харбин", "Чжэнчжоу" (проект 052С) и "Нинбо" (проект 956ЭМ), два сторожевых корабля и корабль снабжения.

Целью учений была отработка совместных действий по обороне кораблей на якорной стоянке, конвоированию судов и освобождению захваченного судна, а также действий по обнаружению, опознаванию целей и противовоздушной обороне.

2015 год

В 2015 г. учения прошли в два этапа, первый - с 16 по 20 мая в акватории Средиземного моря.

В состав китайской группировки вошли два ракетных фрегата - "Линьи" (проект 547) и "Вэйфан" (проект 550) - и корабль поддержки.

Со стороны России были задействованы флагман Черноморского флота ГРКР "Москва" (проект 1164), сторожевой корабль "Ладный" (проект 1135), два больших десантных корабля "Александр Отраковский" (проект 775) и "Александр Шабалин" (проект 775II), спасательно-буксирное судно и малый ракетный корабль на воздушной подушке "Самум".

В ходе маневров отрабатывались совместные действия по обеспечению безопасности морских судов, по практическому использованию вооружения, конвоированию судов и пополнению запасов в море, а также оборонительные действия на воде.

С 20 по 28 августа в акватории залива Петра Великого прошел второй этап учений "Морское взаимодействие-2015", направленный на дальнейшее укрепление боеспособности стран по совместному противостоянию угрозам на море.

Всего к учениям с обеих сторон было привлечено 22 корабля и судна обеспечения, до 20 самолетов и вертолетов, более 500 военнослужащих морской пехоты и 40 единиц бронетехники.

С китайской стороны было задействовано семь надводных кораблей (эсминцы "Тайчжоу" и "Шеньян", сторожевые корабли "Вэйфен" и "Хэнян", десантные корабли "Чанбайшань" (проект 071), "Юньвушань" (проект 072-III) и судно снабжения "Тайху"), а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и пять истребителей.

Российский ВМФ представляли ГРКР "Варяг", БПК "Маршал Шапошников" и БДК "Пересвет", эсминец "Быстрый", ракетный катер Р-298, а также другие корабли и суда Тихоокеанского флота.

Моряки двух стран отработали вопросы совместной организация противодиверсионной, противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, выполнили боевые стрельбы по различным надводным, подводным и воздушным целям. Учения завершились совместной высадкой десанта в районе мыса Клерки (Приморский край).

2016 год

12-19 сентября состоялись очередные совместные учения. Маневры впервые проходили в акватории Южно-Китайского моря, у побережья провинции Гуандун (юг Китая).

С российской стороны в них приняли участие БПК "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Виноградов", БДК "Пересвет" и два корабля сопровождения. ВМС Китая были представлены эсминцами "Гуанчжоу" (проект 052B) и "Чжэнчжоу" (проект 052C), тремя сторожевыми кораблями, а также БДК "Юньушань" (проект 072A).

Участники маневров отрабатывали совместные действия по обороне кораблей на якорной стоянке, действия по поиску, спасению и конвоированию судов, освобождению захваченного судна, обнаружению и опознаванию целей совместной ПВО. В 2016 г. экипажи кораблей впервые провели состязание расчетов по борьбе за живучесть.