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Более 50 стран купили российскую продукцию военного назначения в 2016 году по линии "Рособоронэкспорта"

21.07.2017 Интерфакс-АВН 241 0
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Военнослужащие Вьетнама
Военнослужащие Вьетнама у стенда "Рособоронэкспорта"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" заявил о стабильном спросе за рубежом на российскую продукцию военного назначения.

"Более 50 стран импортировали нашу продукцию военного назначения в 2016 году по линии "Рособоронэкспорта", - сказал в четверг журналистам на выставке МАКС-2017 глава делегации спецэкспортера на авиасалоне Сергей Ладыгин.

"Такие страны, как Вьетнам, Индия, Китай - это постоянные партнеры "Рособоронэкспорта", открывающие этот список", - добавил С.Ладыгин.

"Не скажу, что нам стало легче работать в условиях введенных и сохраняющихся санкций, но цифры общего объема экспорта в 2016 году и существующий портфель заказов "Рособоронэкспорта" говорят о том, что нам удается развивать экспортные поставки на традиционных рынках и усиливать присутствие в новых регионах", - сказал С.Ладыгин.

Он напомнил, что общий объем экспорта продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" в 2016 году составил $13,1 млрд. "За последние пять лет объемы экспорта незначительно снижались и возрастали, но в целом все это время реальный годовой показатель "Рособоронэкспорта" оставался на этом уровне", - отметил С.Ладыгин.

"Текущее состояние дел позволяет оставаться уверенными в выполнении плана в 2017 году", - заявил С.Ладыгин.

Яч ЛЕ
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
Компании
РОЭ

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