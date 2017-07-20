Более 50 стран купили российскую продукцию военного назначения в 2016 году по линии "Рособоронэкспорта"



Военнослужащие Вьетнама у стенда "Рособоронэкспорта"

Источник: © Марина Лысцева/ТАСС Военнослужащие Вьетнама у стенда "Рособоронэкспорта"Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" заявил о стабильном спросе за рубежом на российскую продукцию военного назначения.

"Более 50 стран импортировали нашу продукцию военного назначения в 2016 году по линии "Рособоронэкспорта", - сказал в четверг журналистам на выставке МАКС-2017 глава делегации спецэкспортера на авиасалоне Сергей Ладыгин.

"Такие страны, как Вьетнам, Индия, Китай - это постоянные партнеры "Рособоронэкспорта", открывающие этот список", - добавил С.Ладыгин.

"Не скажу, что нам стало легче работать в условиях введенных и сохраняющихся санкций, но цифры общего объема экспорта в 2016 году и существующий портфель заказов "Рособоронэкспорта" говорят о том, что нам удается развивать экспортные поставки на традиционных рынках и усиливать присутствие в новых регионах", - сказал С.Ладыгин.

Он напомнил, что общий объем экспорта продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" в 2016 году составил $13,1 млрд. "За последние пять лет объемы экспорта незначительно снижались и возрастали, но в целом все это время реальный годовой показатель "Рособоронэкспорта" оставался на этом уровне", - отметил С.Ладыгин.

"Текущее состояние дел позволяет оставаться уверенными в выполнении плана в 2017 году", - заявил С.Ладыгин.

Яч ЛЕ