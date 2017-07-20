Более 50 стран купили российскую продукцию военного назначения в 2016 году по линии "Рособоронэкспорта"
|
|
Военнослужащие Вьетнама у стенда "Рособоронэкспорта"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Жуковский (Московская область). 20 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" заявил о стабильном спросе за рубежом на российскую продукцию военного назначения.
"Более 50 стран импортировали нашу продукцию военного назначения в 2016 году по линии "Рособоронэкспорта", - сказал в четверг журналистам на выставке МАКС-2017 глава делегации спецэкспортера на авиасалоне Сергей Ладыгин.
"Такие страны, как Вьетнам, Индия, Китай - это постоянные партнеры "Рособоронэкспорта", открывающие этот список", - добавил С.Ладыгин.
"Не скажу, что нам стало легче работать в условиях введенных и сохраняющихся санкций, но цифры общего объема экспорта в 2016 году и существующий портфель заказов "Рособоронэкспорта" говорят о том, что нам удается развивать экспортные поставки на традиционных рынках и усиливать присутствие в новых регионах", - сказал С.Ладыгин.
Он напомнил, что общий объем экспорта продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" в 2016 году составил $13,1 млрд. "За последние пять лет объемы экспорта незначительно снижались и возрастали, но в целом все это время реальный годовой показатель "Рособоронэкспорта" оставался на этом уровне", - отметил С.Ладыгин.
"Текущее состояние дел позволяет оставаться уверенными в выполнении плана в 2017 году", - заявил С.Ладыгин.
Яч ЛЕ
|
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.07.2017 "Рособоронэкспорт": Россия помогла Вьетнаму создать подводный флот
21.07.2017 Рособоронэкспорт: ударные беспилотники к 2025 году будут решать 60% задач таких аппаратов
21.07.2017 Россия начала модернизировать колумбийские вертолеты Ми-17-1В
21.07.2017 В поставках оружия вырастет доля авиации, заявили в "Рособоронэкспорт"
21.07.2017 ВМС Индии начали тендер по закупке шести подводных лодок по проекту P-75(I)
21.07.2017 Россия и Китай ведут работы по разработке ракетного вооружения
21.07.2017 Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
21.07.2017 Мексика хочет купить у России дополнительную партию вертолетов Ми-17