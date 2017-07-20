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Глава SpaceX готов к возможному неудачному полету ракеты Falcon Heavy

21.07.2017 РИА Новости 126 0
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Ракета-носитель Falcon 9 на стартовой площадке Космического центра Кеннеди. 1 июня 2017
Ракета-носитель Falcon 9 на стартовой площадке Космического центра Кеннеди. 1 июня 2017
Источник: © AP Photo / Phil Sandlin

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Первый полет новой тяжелой ракеты Falcon Heavy будет рискованным, не исключена неудача, признался в среду глава американской частной компании SpaceX Илон Маск.

Как он сообщил в июне, первый полет новой ракеты может состояться до конца 2017 года. Ранее пуск ожидался в марте, но был перенесен из-за сентябрьского взрыва Falcon 9.

"Это немного рискованно. Есть большой шанс, что она (ракета) не достигнет орбиты, … вероятность победы как в покере", - сказал Маск, выступая на конференции, посвященной использованию и развитию технологий Международной космической станции. По его словам, он будет считать удачей уже сам старт ракеты-носителя.

Маск пояснил, что во время старта Falcon Heavy одновременно должны заработать все 27 двигателей, что в три раза больше, чем у ракеты Falcon 9, оснащенной девятью ракетными двигателями.

"Сумасшедшие вещи происходят в центре ускорителя Falcon Heavy. Это гораздо сложнее, чем мы думали, мы были наивны", - признался Маск. Между тем он пригласил всех приехать на старт, так как, по его мнению, "это гарантировано будет потрясающе".

В апреле 2011 года SpaceX представила проект новой сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy, которая будет способна выводить на низкую орбиту около 53 тонн, что в два раз больше, чем выводят существующие тяжелые носители. Самая мощная из существующих ракет американская Delta IV может вывести на орбиту груз в 22,9 тонны, российский "Протон" и европейская Ariane - 21 тонну. Первоначально ожидалось, что первый запуск новой ракеты будет осуществлен в конце 2013 - начале 2014 года с космодрома на мысе Канаверал. Первое статистическое огневое испытание центрального блока Falcon Heavy было проведено в мае 2017 года.
20.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
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