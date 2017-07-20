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Военные Северного флота развернули причал на необорудованном арктическом побережье

21.07.2017 ТАСС 137 0
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Мост ТММ-3М2
Демонстрация тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 разработки АО «Галичский автокрановый завод» на сборе руководящего состава Инженерных войск РФ. Муром, 13.07.2016
Источник: АО «Галичский автокрановый завод»

Учения проводились в Кольском заливе

ТАСС, 20 июля. Военные инженеры Северного флота провели учения по развертыванию причала для судов на необорудованном арктическом побережье в губе Грязной в Кольском заливе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба флота.

"Специалисты морской инженерной службы Северного флота подготовили и провели экспериментальные учение по развертыванию причала на необорудованном побережье в природных условиях, приближенных к островам Северного Ледовитого океана... Одной из главных задач стала проверка возможности оборудования причальной инфраструктуры для базирования кораблей и судов, приема и передачи грузов в условиях Арктики за счет сил и средств отдельного морского инженерного батальона Северного флота", - сказали в пресс- службе.

Военные инженеры соединили плавпричал с берегом при помощи тяжелого механизированного моста ТММ-3, который обычно используется для наведения мостовых переправ через естественные и искусственные препятствия шириной до 40 метров. Мост может выдержать технику массой до 60 тонн. В этот раз при его развертывании военные учли ряд особенностей морей - ветровая нагрузка, колебания уровня моря за счет приливов и отливов, воздействие соленой воды на конструкции.

Количество участников учений не уточняется.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Проекты
Арктика
СФ

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