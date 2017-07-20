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Эковзвод ВВО в 2018 году очистит от металлолома бухту Сомнительная на острове Врангеля

21.07.2017 ТАСС 114 0
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Остров Врангеля
Остров Врангеля
Источник: http://expert17.ru

Военные уже собрали, спрессовали и доставили в точку погрузки более 3,6 тысячи старых бочек

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Экологический взвод Восточного военного округа (ВВО) в 2018 году очистит от металлического мусора бухту Сомнительная на острове Врангеля, сообщает пресс-служба ВВО.

"В начале августа текущего года спланирована рекогносцировочная поездка в бухту Сомнительная (остров Врангеля). В ходе мероприятия представители экологического подразделения ВВО проведут оценку объема работ по очистке прибрежной территории от металлического мусора. Начало работ в районе бухты Сомнительная планируется на 2018 год", - говорится в сообщении.

Сейчас экологическое подразделение ВВО убирает металлический мусор в районе населенного пункта Ушаковское на острове Врангеля. Военные уже собрали, спрессовали и доставили в точку погрузки более 3,6 тысячи старых бочек (106 тонн металла).

До середины октября военные из экологического взвода соберут и отправят на материк с острова Врангеля около 600 тонн металлолома, скопившегося с советских времен. На "большую землю" спрессованный металлолом доставят суда сторонних организаций.
20.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Минoбороны РФ

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