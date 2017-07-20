Эковзвод ВВО в 2018 году очистит от металлолома бухту Сомнительная на острове Врангеля
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Остров Врангеля
Источник: http://expert17.ru
Военные уже собрали, спрессовали и доставили в точку погрузки более 3,6 тысячи старых бочек
ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Экологический взвод Восточного военного округа (ВВО) в 2018 году очистит от металлического мусора бухту Сомнительная на острове Врангеля, сообщает пресс-служба ВВО.
"В начале августа текущего года спланирована рекогносцировочная поездка в бухту Сомнительная (остров Врангеля). В ходе мероприятия представители экологического подразделения ВВО проведут оценку объема работ по очистке прибрежной территории от металлического мусора. Начало работ в районе бухты Сомнительная планируется на 2018 год", - говорится в сообщении.
Сейчас экологическое подразделение ВВО убирает металлический мусор в районе населенного пункта Ушаковское на острове Врангеля. Военные уже собрали, спрессовали и доставили в точку погрузки более 3,6 тысячи старых бочек (106 тонн металла).
До середины октября военные из экологического взвода соберут и отправят на материк с острова Врангеля около 600 тонн металлолома, скопившегося с советских времен. На "большую землю" спрессованный металлолом доставят суда сторонних организаций.
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20.07.2017
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