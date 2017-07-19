МиГ-35 подлетают к Минобороны



Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Источник: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Военные и авиастроители согласовали количество истребителей

Как стало известно “Ъ”, Минобороны РФ и российская самолетостроительная корпорация (РСК) МиГ согласовали количество новейших многофункциональных истребителей МиГ-35, которые будут закуплены в рамках государственной программы вооружений на 2018–2025 годы. Военные приобретут 24 машины, шесть из которых отойдут пилотажной группе "Стрижи". Подписание контракта не только загрузит мощности корпорации, но и позволит активнее продвигать продукцию иностранным заказчикам. Договариваться о закупке истребителей, которые не состоят на вооружении у страны-производителя, сейчас практически невозможно.

О том, что Минобороны, РСК МиГ и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) определились с количеством приобретаемых МиГ-35, “Ъ” рассказали два топ-менеджера предприятий авиационной промышленности и подтвердил военный источник.

Замминистра обороны РФ по вооружениям Юрий Борисов подтвердил “Ъ” на авиакосмическом салоне МАКС-2017, что закупка МиГ-35 значится в новой госпрограмме вооружений, рассчитанной на 2018–2025 годы, но называть точную цифру не стал. Президент ОАК Юрий Слюсарь, отвечая на вопрос “Ъ” о количестве МиГ-35, запланированном в рамках первой серийной закупки, уточнил: "Пока больше двух десятков". Высокопоставленный собеседник “Ъ” в аппарате правительства пояснил, что проект госпрограммы пока изучается в Белом доме и по итогам он будет передан на утверждение президенту, но принципиально судьба МиГ-35 уже решена, "речь идет о приобретении 24 машин".

Первая официальная информация о закупке военными истребителей МиГ-35 появилась еще в 2012 году. Тогда гендиректор корпорации Сергей Коротков (ныне вице-президент ОАК), не называя точного количества самолетов, заявлял, что поставки новых истребителей в ВВС начнутся в 2014 году. Скорое поступление машин этого типа в войска обещал и президент Владимир Путин на прямой линии 13 апреля 2013 года. Однако процесс затянулся: неофициальные источники сообщали, что перенос закупок 37 единиц МиГ-35 (стоимостью не менее 37 млрд руб.) за черту 2016 года связан с предложением Минфина о переносе части расходов, выделяемых в рамках госпрограммы вооружений на 2014–2016 годы. Официально же военные говорили о неготовности промышленности выполнить этот заказ в срок. Так или иначе, но контракт заключен не был: вместо этого РСК получила заказ на 16 единиц МиГ-29СМТ, последние из которых были переданы военным в 2016 году.

На тот момент дозагрузку мощностей РСК смогли компенсировать заказы по линии военно-технического сотрудничества: поставлялись истребители МиГ-29 Мьянме и МиГ-29К/КУБ Индии, модернизировались индийские МиГ-29. По части Минобороны пакет был менее внушительным: в 2012 году был заключен контракт на 20 истребителей МиГ-29К и четыре МиГ-29КУБ для нужд ВМФ (контракт выполнен, самолеты вошли в состав 100-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота). В своем последнем интервью “Ъ” гендиректор РСК Илья Тарасенко говорил, что существующего портфеля заказов корпорации хватит для загрузки мощностей на период до 2025 года (см. “Ъ” от 14 июня). По данным “Ъ”, эта загрузка во многом формируется благодаря крупнейшему авиационному контракту, подразумевающему поставку 46 МиГ-29 для ВВС Египта на сумму свыше $2 млрд.

По словам источника “Ъ” в авиапромышленности, на доводку МиГ-35 ушло почти четыре года — "это совсем не та машина, которая была раньше". Презентуя самолет Владимиру Путину в январе 2017 года, господин Слюсарь отмечал, что у истребителя восемь точек подвески, установлена новая оптико-локационная станция, увеличена дальность полета, "он спроектирован специально для ведения боевых действий в конфликтах повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО". На последней презентации присутствовали около 30 представителей стран, эксплуатирующих изделия МиГа: в отрасли подчеркивают, что скорейшее принятие на вооружение нового истребителя позволит активнее продвигать самолет на международном рынке. "Если предлагаемого вооружения нет у российской армии, то переговоры усложняются в два-три раза",— говорит собеседник “Ъ”, близкий к "Рособоронэкспорту".

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко называет закупку МиГ-35 "чисто политическим актом": "Воздушно-космические силы сделали ставку на массовые закупки фронтовых бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-30СМ и Су-35С, весьма четко обозначив свои приоритеты. В этом контексте закупка МиГ-35 для военных приоритетной точно не является". Отметим, что ранее командующий ВВС генерал Андрей Юдин говорил, что на МиГ-35 будет пересажена пилотажная группа "Стрижи": таким образом, 6 из 24 самолетов отойдут для показательных выступлений.

Иван Сафронов, Жуковский